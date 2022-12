Exárbitra reclama mayor cantidad de mujeres "para dirigir" en Mundiales

Stephanie Frappart hizo historia en Qatar 2022. Foto Maximiliano Luna

Salima Mukansanga (Ruanda), Stéphanie Frappart (Francia) y Yoshimi Yamashita (Japón)

Relacionadas La árbitra francesa Stéphanie Frappart hizo historia en Qatar 2022

La exárbitra brasileña Lea Campos reclamó que la FIFA impulse en sus competencias oficiales a mayor cantidad de mujeres "para dirigir y asistir" en partidos, luego de la experiencia recientemente vivida en el Mundial Qatar 2022."No entiendo, ¿por qué no se nombra a más mujeres para dirigir y asistir?", sostuvo la oriunda de Minas Gerais, nacida hace 77 años.y que se les exija físicamente en la misma medida", expresó en una entrevista con Télam.por la fase de grupos de la competencia ecuménica. Estuvo acompañada por la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz en las bandas."Seria hipócrita de mi parte decir que estoy satisfecha con las seis mujeres que se llevaron al Mundial de Qatar" descerrajó Campos, en un intento por demás claro de otorgarle "mayor visibilidad" al arbitraje femenino."Tenemos un número incontable de mujeres ejerciendo la profesión.", cuestionó.Campos se convirtió en pionera en lo que respecta al arbitraje femenino, porque en 1971, con apenas 26 años, fue elegida para conducir partidos de un certamen amistoso que se desarrolló en México.Lo cierto es que, para llegar a esa instancia, la nacida en la localidad de Abaeté y que creció en Belo Horizonte debió enfrentarse a miles de prejuicios sexistas y discriminatorios.Por lo pronto, por aquellos días, Getulio Vargas (presidente de facto en dos períodos, el último entre 1950 y 1954) prohibió el ejercicio de la actividad futbolística para las mujeres, a través del decreto 3199.Pero Campos no se resignó y se graduó en la Escuela de Árbitros de Minas Gerais (1967), aunque enseguida se topó con otro adversario poderoso: Joao Havelange, quien luego sería el mandamás de la FIFA, a partir de 1974.El veterano dirigente, fallecido a los 100 años en agosto de 2016, había juramentado que "ninguna mujer" dirigiría partidos de fútbol mientras él fuese presidente del Consejo Superior del Deporte.El también exjugador de waterpolo, que permaneció en el cargo más alto de la organización futbolística mundial hasta 1998, tuvo que dar marcha atrás en 1971, cuando el presidente militar, Emilio Médici Garrastazu, emitió un decreto que autorizó a Lea a dirigir.Paralelamente, una emisora de San Pablo en la que reflejaba su postura a favor del feminismo, en una verdadera acción revolucionaria en el medio de una Dictadura como la que gobernaba Brasil por aquellos años.De cara a lo que vendrá, la exárbitra sostuvo que aguarda que en el Mundial 2026 (a realizarse en México-Estados Unidos-Canadá) "la representación femenina sea mayor y mejor aprovechada".Sin embargo, la decisión dependerá de lo que el propio colectivo de mujeres "sea capaz de articular"."Todo depende de las árbitras mujeres. Si ellas agachan la cabeza, nunca subirán al podio", graficó."Como siempre digo: no se puede tirar la toalla antes de subir al ring. La victoria es el premio de las que luchan y creen en sí mismas" sentenció.En el estricto aspecto futbolístico, en cambio,"Argentina supero sobreponerse a una derrota inicial contra Arabia Saudita. Luego reaccionó y funcionó como equipo", finalizó.