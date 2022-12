"En últimas dos semanas pareciera que se detuvo el crecimiento de casos"

En las últimas dos semanas se detuvo el crecimiento.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, dijo que, aunque aclaró que la Covid-19 sigue siendo una "preocupación"."Hace varias semanas que venimos con un crecimiento en el número de casos, estas dos últimas semanas pareciera que se detuvo el crecimiento, no es que bajó el número de casos pero sí dejamos de crecer como veníamos", dijo Tarragona en declaraciones en la Casa Rosada a los periodistas acreditados."Por eso renovamos las recomendaciones de cuidado y vacunación y los refuerzos", sostuvo y reafirmó que "es muy importante que la población se vaya a vacunar".Tarragona expresó que "a veces cuando uno ve más lejana la situación le parece que no hace falta pero sí hace falta".Además,"Un tercio de los casos que estamos teniendo por semana ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires", precisó.En el último parte oficial, el Ministerio de Salud reportó 44 muertes por coronavirus y 61.903 contagios en la última semana en la Argentina.Por otra parte, señaló que las recomendaciones de uso de barbijo "es en lugares cerrados, en lugares con mucho gente y en lugares públicos" y aclaró que "es una recomendación, no es una obligación".. La recomendación del Ministerio de Salud es mantener los cuidados, la distancia y el uso de barbijo, como lo veníamos haciendo antes", aclaró.En forma paralela, el presidente de la Federación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, quien acompañaba a Tarragona, informó que "aumentó muchísimo" el número de venta de autotest en las farmacias.