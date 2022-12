Avanza en Diputados la investigación por la posible "inhabilidad moral" de Gerardo Milman

"Estamos siguiendo cada uno de los elementos nuevos que aparecen alrededor de la conducta de Milman", aseguró el diputado Germán Martínez.

Investigación El diputado nacional Gustavo Milman (PRO) se encuentra bajo investigación en la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa", dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Palacio Legislativo.

El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que en el cuerpo se avanza en una investigación para determinar si el legislador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman incurrió en alguna "inhabilidad moral", pero advirtió que"Estamos siguiendo cada uno de los elementos nuevos que aparecen alrededor de la conducta de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con el análisis necesario", afirmó Martínez en declaraciones formuladas a Radio 10.El legislador sostuvo además que "desde la tercera semana de noviembrerespecto al tema Milman" y que hay un grupo de Diputados "trabajando sobre cada una de las cosas que van apareciendo"."Estamos generando un cumulo de información que nos permita avanzar con la única herramienta que tiene la Cámara de Diputados que es la inhabilidad moral de un legislador. Para eso, se necesita una mayoría agravada", puntualizó Germán Martínez.Además, aseguró que se van a tomar las acciones necesarias para "que esto" y sostuvo que también esa información eventualmente va a permitir investigar "si se trata de un caso aislado o si pasan otras cosas"."Tenemos que respetar todos los pasos de nuestro reglamento y las leyes vigentes porque una arbitrariedad del pasado no se soluciona con otra del presente o del futuro", subrayó el titular del bloque oficialista en la Cámara Baja.Martínez agregó que "para avanzar en la sanción de un diputado" debido a su conducta es importante "meterse en profundidad" para echar luz sobre sus acciones "no solo de un legislador en particular, sino en"."Hay elementos que están siendo llevados adelante por la Justicia y, en función de eso, en Diputados tenemos que ver cómo hacer para que se nutra un expediente propio. No puedo impulsar la destitución de un diputado porque lo nombra un determinado diario en la Argentina. Algunos quieren venganza; yo no:", completó.