Ambientalistas se movilizaron en repudio a las obras de los nuevos Tribunales

Ambientalistas de la ciudad santafesina de Casilda expresaron el pasado martes su temor por el posible rechazo de la justicia a los amparos presentados para que no se construya la obra de los nuevos Tribunales en el Parque Sarmiento,El pasado lunes,mantuvieron con la jueza de Circuito y Faltas, Laura Bavaya, y funcionarios del Municipio de Casilda., según el proyecto oficial."La obra de los Tribunales es un viejo proyecto del exintendente y actual senador departamental Eduardo Rosconi, que ahora fue reflotado","Pero quieren levantar esta obra en un espacio público que es humedal y pulmón verde de la ciudad, para lo que pretenden tirar abajo una veintena de árboles añosos y provocar la ruptura de todo el ecosistema del Parque", remarcó.Bonifazzi dijo que "por eso los vecinos, ambientalistas e instituciones estamos movilizados en Casilda, y más ahora, tras el fracaso de la audiencia del lunes".En la audiencia,"Con eso, pretenden cerrar el tema antes de la Feria Judicial, por esa razón es que estamos presionando para que esto no suceda", afirmó.La ecologista dijo, además, que el pasado lunes,"Además, no fueron citadas la Escuela Agrotécnica y la Facultad de Agroveterinaria (sedes de la Universidad Nacional de Rosario) que pueden emitir una opinión de idoneidad. Solo se convocó al Colegio de Abogados que sí está a favor de la obra", apuntó.Según Bonifazzi, "el temor ahora es que la jueza Bavaya, resuelva en contra de los amparos presentados por la concejala Manuela Bonis y la representantes de la Asociación Protectora de Animales, Lucrecia Martini"."A partir allí,"Nadie en Casilda entiende por qué insisten con un proyecto que ya tiene 9 mil firmas en contra, de un padrón de electores de 28 mil. Pero no hay que olvidar un detalle importante: la justicia es juez y parte", subrayó.No obstante, dijo que "el gobierno provincial podría reubicar la obra de los Tribunales, porque Casilda cuenta con otros espacios públicos. No estamos en contra de la obra, sino, que se la construya en el Parque Sarmiento", concluyó Bonifazzi.