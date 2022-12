Las Leonas, el palista Vernice y el atletismo, lo más destacado en deportes amateurs

Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, ganaron en enero la Copa Panamericana / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Hockey

El seleccionado argentino disputó 16 partidos, de los cuales ganó 13 / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Un veloz en el agua

Agustín Vernice disputó su tercera final A en Mundiales senior luego de Szeged / Foto archivo.

Atletismo

MEDALLAS DE ORO

MEDALLAS DE PLATA

MEDALLAS DE BRONCE

El santafesino Germán Chiaraviglio (salto con garrocha) conquistó una medalla de oro en los juegos Odesur / Foto archivo.

Cuartos de final para los medallistas olímpicos y un Mundial histórico para Las Panteras El seleccionado argentino masculino de vóleibol, a un año de la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, alcanzó los cuartos de final del Mundial de Eslovenia y Polonia; mientras que Las Panteras tuvieron su mejor actuación al pasar por primera vez a la segunda ronda del torneo ecuménico en Países Bajos y Polonia 2022.



El equipo dirigido por Marcelo Méndez -sin el central rosarino Sebastián Solé, quien se retiró de la Selección tras 15 años- avanzó a los octavos de final del Mundial como tercero en su zona, luego de perder por 3-2 ante Países Bajos e Irán, y ganarle también en cinco sets a Egipto.



En octavos, los argentinos le ganaron 3-0 a Serbia, pero en los cuartos de final chocaron con Brasil, que se impuso por 3-1. El campeón fue Italia, que superó en la final a Polonia (llegaba como bicampeón) por 3-1.



Las Panteras, con Hernán Ferraro como entrenador en el año que se despidió del seleccionado femenino, alcanzaron por primera vez la segunda ronda de un Mundial. Fue en el torneo organizado por Países Bajos y Polonia. En el grupo, las argentinas perdieron con China 3-0, Japón 3-1 y Brasil 3-0, pero sus victorias frente a República Checa por 3-1 y Colombia por 3-2 les dieron el histórico pase a la siguiente instancia.



En la segunda rueda, Las Panteras cayeron ante Países Bajos 3-1, Bélgica 3-0 y Puerto Rico 3-1, para despedirse del Mundial, el tercero que jugó el vóley femenino de la Argentina en forma consecutiva en su historia.



A pocos días de finalizar el año, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció que Daniel Castellani -exjugador del seleccionado y que fue DT de la masculina entre 1993 y 1999- será el entrenador de Las Panteras a partir del 2023.



A nivel clubes, el año 2022 tuvo como campeones a UPCN San Juan en la Liga masculina, y a Boca en la Liga Argentina femenina. UPCN, el más ganador de ligas con 9, se consagró bicampeón tras derrotar nuevamente en la final a Ciudad. Después de la temporada con la selección, Facundo Conte se convirtió en el pase bomba al anunciar su retorno al país para jugar en Ciudad, que en la Liga 2022/23 buscará su primer título en ese torneo.



Entre las mujeres, Las Guerreras de Boca obtuvieron su séptima Liga al vencer en la final a Las Lobas de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, -subcampeón olímpico en Tokio 2021- que conquistó invicto la Pro League 2022 y obtuvo el subcampeonato mundial; el palista Agustín Vernice -finalista mundial y múltiple medallista panamericano y en los Juegos Odesur- y los representantes del atletismo nacional tuvieron las actuaciones más destacadas en los deportes amateurs en este año. Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, ganaron en enero la Copa Panamericana al derrotar en la final al local Chile por 4-2 en Santiago y se clasificaron al Mundial de julio en España y Países Bajos. Previamente, en junio, el equipo argentino conquistó, brillantemente, la Pro League 2022 en la que terminó invicto con trece victorias y tres empates. El seleccionado argentino, empató 3, fue el equipo más goleador con 43 tantos y la segunda valla menos vencida con 18 en contra.Ya en julio, en el torneo ecuménico, Las Leonas perdieron ante Países Bajos por 3 a 1 en la final , derrota que truncó su ilusión de ganar el tercer título en un Mundial y significó el último partido de la histórica arquera, Belén Succi."Haber perdido solo un partido después de ganar la Copa América y la Pro League como se ganó, haber llegado a la final del Mundial como el equipo que más goles hizo en los tres torneos, teniendo a la goleadora de la Pro League y el Mundial, haber llegado invictas a esa instancia, todo eso me genera mucho orgullo y tranquilidad de haber dado el 110 por ciento. Para mí, obviamente un resultado no sepulta ni tapa un proceso", destacó a Télam el DT de Las Leonas.Sin embargo, en los, de octubre, el equipo argentino sucumbió ante Chile en la final y cayó en la definición por penales australianos (3-2) tras igualar sin tantos al cabo de unos 60 minutos reglamentarios en el Centro Nacional de Hockey de Asunción.Por su parte, el bonaerense, octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio y máxima figura del seleccionado argentino de velocidad senior, ratificó que está en la élite de su deporte y fue otra de las grandes figuras del año en el mundo amateur al disputar(del primero al noveno puesto) enCopas del Mundo y lograr el séptimo puesto en la prueba K1 1000 metros del Mundial de Halifax, Canadá, de agosto.Vernice obtuvo el, en su primera competencia internacional del año, en mayo, y luego logró el quinto lugar en la final A en la Copa del Mundo de Poznan , Polonia, en la prueba K1 1000 metros.Posteriormente, en agosto, el palista de OIavarría logró el séptimo puesto en la final A de la prueba K1 1000 del Mundial de Halifax . Vernice disputó así su tercera final A en Mundiales senior luego de Szeged, Hungría, 2019, en el que terminó noveno, y el de Racice, República Checa, 2017, en el que logró el séptimo lugar.El bonaerense, ganador de dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019: en K1 1000 y en K2 1000, junto a Manuel Lascano, fue el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial Sub 23 en en Pitesti (Rumania) en K1 1000 (2017).En ese mes, además, Vernice obtuvo la medalla de oro en la prueba K1 1000 metros en la segunda jornada del Campeonato Panamericano de la especialidad de Halifax, y. En el mismo torneo ganó la presea de plata junto con Gonzalo Lo Moro; Gonzalo Carreras y Agustín Carreras en la prueba K4 500 metros Además, en los Juegos Odesur, en los que el canotaje de velocidad "albiceleste" fue el segundo deporte (detrás del atletismo) que más medallas aportó a la delegación argentina con ocho doradas y una de bronce, y además ganó el medallero del deporte por delante de Brasil y Colombia,El atletismo nacional fue una de las sorpresas de 2022, un año con 15 medallas en los Odesur y en el que sus representantes tuvieron magníficas actuaciones en el Campeonato Iberoamericano de mayo y en el torneo Sudamericano sub 23 de Cascavel, Brasil.El atletismo fue el deporte que más medallas aportó a la delegación que participó en los Odesur con nueve de oro, cuatro de plata y dos de bronce y finalizó en el segundo puesto detrás de Brasil (14 -13 y 15).Las medallas de oro fueron conquistadas por el santafesino Germán Chiaraviglio (salto con garrocha); el porteño Franco Florio (100 metros llanos); el bonaerense Elián Larregina (400 metros llanos); el entrerriano Federico Bruno (1500 y 5000 mts); la porteña Ferra Luna (1500 y 5000); las marplatenses Belén Casetta (3.000 metros con obstáculos) y Florencia Borelli (10.000).Las preseas de plata fueron obtenidas por el puntano Bruno de Genaro (400 con vallas); la porteña Florencia Lamboglia (100 metros llanos); Borelli (1500 llanos), la bonaerense Diana Ocampo (10.000).Las de bronce por el entrerriano Nazareno Sasia (lanzamiento bala) y el bonaerense Joaquín Gómez (lanzamiento martillo). "La actuación de nuestras y nuestros atletas en los Sudamericanos de Asunción fue excelente" , reconoció a Télam el titular de la Confederación Argentina de Atletismo, Daniel Sotto, quien se mostró optimista de cara a los Panamericanos de Chile de 2023.Casetta -undécima en la final del Mundial de mayores en Londres 2017- y Borelli, además, subieron a lo más alto del podio en el 19no Campeonato Iberoamericano de Alicante, España, de mayo, al ganar las pruebas de 3000 metros con obstáculos y la media Maratón, respectivamente.En el torneo, además, Chiaraviglio, finalista de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing 2015, obtuvo un bronce, al igual que el bonaerense Elián Larregina, en 400 metros llanos, y el porteño Franco Florio, en 100 metros llanos.mientras el bonaerense venció en la prueba de 400 metros y se convirtió en el primer atleta nacional en acceder al podio en esta distancia en la historia del certamen. En la posta 4x400 junto con Bruno De Genaro, Pedro Emmert y Matías Falchetti, el porteño logró un nuevo récord nacional en 100 metros llanos (10s.11) al ganar la medalla de plata.Florio, entrenado por Javier Morillas y representante del club Quirón, quebró la marcas que ostentaba Carlos Gats 10s23/100 del 17 de julio de 1998 en Lisboa, Portugal, y Gabriel Simón (25 de junio de 1999 en Bogotá, Colombia).