Kicillof: "Hubo un manejo discrecional y dirigido de los recursos hacia la ciudad más rica del país"

Gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que durante el Gobierno de Mauricio Macri lo que "hubo es un manejo discrecional, arbitrario y dirigido de los recursos hacia la ciudad más rica del país en detrimento de todo el interior federal", en referencia a la asignación de coparticipación que la administración de Cambiemos hizo para la Capital Federal en 2016.Y, en referencia a la reciente decisión del gobierno de Alberto Fernández de recuperar esos fondos, el mandatario provincial planteó que "ahora simplemente se está haciendo justicia"."En los primeros tres trimestres de este año, cada ciudadano de la provincia de Buenos Aires contó con 147 mil pesos por habitante, ese es nuestro presupuesto. En la ciudad de Buenos Aires, 248 mil pesos por habitante. La Ciudad tiene el doble de presupuesto por habitante que la provincia", detalló el gobernador bonaerenseE ironizó: "Yo me pregunto qué no harían nuestros intendentes con el presupuesto que hoy tiene (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta".Kicillof recordó que "cuando asume (Mauricio) Macri, por decreto, le subió la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires de 1.40 a 3.75, por decreto, sin justificación"."Y ahora nos dicen a nosotros que les bajamos los recursos. Acá lo que hubo es un manejo discrecional, arbitrario y dirigido hacia la ciudad más rica del país en detrimento de todo el interior federal. Y ahora simplemente se está haciendo justicia", indicó.En esa línea, afirmó que "ese modelo de concentración de recursos es lo que se votó en contra en las elecciones presidenciales pasadas"."Parece que cuando las urnas no se les dan, vienen los fallos judiciales", añadió.Y apuntó: "Lo que no pudieron hacer cuando eran gobierno, lo hacen ahora a través del partido judicial. Eso no es democracia".El último miércoles, la Corte dictó una medida cautelar que se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016.El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.