El gobierno nacional negocia con CABA para que esta administre sus líneas de colectivos

32 líneas tienen origen y destino dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Eliana Obregón.

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó hoy que el Gobierno nacional está en un proceso de negociación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) "para que se haga cargo de su propio transporte", que comprenderá a las 32 líneas que tienen origen y destino dentro de la jurisdicción."Estamos en un proceso de negociación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se haga cargo de su propio transporte, como se ha hecho cargo cada una de las 23 provincias de la Argentina", dijo Giuliano en rueda de prensa en Casa Rosada.El contacto con la prensa se produjo luego de participar en el Salón Eva Perón de una nueva reunión del Consejo Federal Hidrovía, en la que estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco; Jorge Capitanich; y de Santa Fe, Omar Perotti."Esto quiere decir que las 32 líneas de transporte que tienen origen y destino dentro del territorio exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como dice la ley, sean administradas, gestionadas y sostenidas por la Ciudad", dijo el funcionario.Giuliano aclaró que "el Ministerio de Transporte no se ha retirado nunca ni se va a retirar, porque sigue compensando lo que se llama el 'atributo social' para todos los argentinos, algo que en esta gestión fue desarrollado porque en la gestión anterior estaba solamente encapsulado en la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)".En lo que respecta a la diferencia de tarifas que existe entre el AMBA y las ciudades del interior del país, el titular de Transporte señaló que "esta distorsión tiene un nacimiento, un origen, que fue un consenso fiscal de la gestión anterior, en 2018, que firmaron las provincias y el Gobierno"."Eso significó una eliminación del fondo compensador del interior del país y hemos comenzado a subsanarlo, a través de un aumento considerable de ese fondo compensador", subrayó.Dijo que la corrección primero estuvo "vinculado a la pandemia y ahora con una discusión en el Congreso de la Nación, que el año próximo tiene previsto un fondo de $85 mil millones destinados al fondo compensador interior, como se denomina en la ley de Presupuesto"."Esto es muy importante, porque es casi un aumento del 100% en relación al año anterior, más allá de que en este año no tuvimos Presupuesto porque la oposición no había aprobado tampoco el fondo compensador del interior", recordó Giuliano.Y expresó que "luego estamos extendiendo la tarjeta SUBE a la mayor cantidad y regiones posibles" porque "es una manera de horizontalizar el subsidio al transporte", ya que "va directo al bolsillo del usuario"."Esto es el objetivo principal que hoy tiene el Ministerio de Transporte: que la SUBE permita compensar en el bolsillo de la gente sin tantas intermediaciones", remarcó.