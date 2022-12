Diez películas argentinas imprescindibles del 2022

“Jesús López”, de Maximiliano Schonfeld (03/02/2022)

“Punto rojo”, de Nicanor Loreti (17/02/2022)

"El mismo río"

"El mismo río", de Alejandro Fernández Mouján (24/03/2022)

Trailer "Camila saldrá esta noche" VER VIDEO

“Camila saldrá esta noche”, de Inés María Barrionuevo (26/05/2022)

“Reloj, soledad”, de César González (02/06/2022)

Trailer "Esquirlas" VER VIDEO

“Esquirlas”, de Natalia Garayalde (09/06/2022)

“El Nacional”, de Alejandro Hartmann (01/09/2022)

Trailer "Argentina, 1985" VER VIDEO

“Argentina, 1985”, de Santiago Mitre – Estreno: 29/09/2022

“El suplente”, de Diego Lerman (20/10/2022)

Trailer "El coso" VER VIDEO

“El coso”, de Néstor Frenkel (22/12/2022)

Cuando el mes de diciembre desanda sus últimos días, se imponen las listas de las películas más relevantes del año, una costumbre que se puede leer como un balance implícito, pero, sobre todo, un recordatorio de los filmes que semana a semana convocaron al público en las salas o vía plataformas.Repasar las películas más importantes del año sin duda es una tarea subjetiva, un recorte que inevitablemente deja muchos títulos, pero también existen los consensos sobre los que se puede ensayar un canon del 2022Lo que sigue es la lista de las 10 cintas nacionales más importantes del año, ordenadas por su fecha de estreno.Mejor Película en el festival de Biarritz 2021, es una ficción que trata el tema del doble como eje del relato, con un personaje, Jesús, que toma la identidad de su primo muerto en un accidente de auto. La sustitución no es inmediata, pero aparentemente todo conduce a ella: unos padres que tácitamente alientan al muchacho a ocupar el lugar de Abel y el propio Jesús, necesitado de afecto, anhelante del aura heroica de su primo. Con la identidad y el legado en permanente tensión, ser otro pero también ser Jesús y sostener una historia en común, son algunos de los puntos que toca.Es un escalón más en la carrera de un director que tiene como propósito ir más allá con sus historias desatadas, pasadas de revoluciones y con mucho humor. Se trata de una película de espías; un policial negro, con bandas de delincuentes, que hacen negocios con el mercado de apuestas en el fútbol y amenazan a jugadores secuestrando a sus familiares. Y también, es el relato sobre un delincuente fanático de Racing que en medio de tiroteos y faenas propias de su oficio, se engancha con un concurso radial para contestar preguntas sobre su amado club. La octava película de Loreti tiene grandes momentos de comedia, disparate y audacia, con un cine que confía en su dinámica y no le teme al exceso.Reflexión sobre la naturaleza y el paso del tiempo. Con largos planos fijos, textos sobre el Río de la Plata, fragmentos de noticieros, dibujos y hasta la inclusión del director y su esposa en breves imágenes y diálogos en segundo plano, el ensayo documental toma un período de tres años, en donde los árboles y el río son testigos de los acontecimientos humanos y guardan también su propia memoria.La película está centrada en una adolescente platense que se muda a la ciudad de Buenos Aires con su madre y su hermana para acompañar a la abuela que está enferma. Con ideas firmes y una visión del mundo atravesada por la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, Camila se enfrenta a los mandatos de una escuela religiosa, mientras atraviesa el tránsito hacia la adultez. “En la adolescencia todas las cuestiones son de vida o muerte”, dijo Inés Barrionuevo a Télam en oportunidad del estreno en el Festival de San Sebastián, “Esa sensación de adrenalina me interesa mucho para los personajes”, completa la directora a propósito del interés por las historias que tienen que ver con personajes que atraviesan esa edad.Breve período de la vida de una empleada de limpieza (Nadine Cifre, que también colaboró con el guion y la producción del filme), una joven que vive una existencia monótona, sola en una casa humilde en el sur del Conurbano bonaerense, pero con un “privilegio”: trabaja en blanco. Atraviesa una vida sin estímulos ni esperanza, hasta que decide robar del escritorio del dueño de la fábrica, su costoso reloj. Lo que sigue es una profundización de las penurias de la protagonista, que ni su madre podrá atenuar. Si desde el comienzo el director diseñó una puesta para mostrar en pequeños detalles la pobreza y la lucha que significa vivir en algunas zonas del Conurbano, a partir del pequeño robo, suma violencia y un destino que parece insalvable en ese territorio.El regalo de una cámara Sony 8mm le permitió a una niña de diez años comenzar a filmar mientras jugaba. Nunca imaginó la importancia que, años más tarde, tendrían esas imágenes registradas con inocencia y calidez. Aquella infancia feliz junto a sus padres y hermanos, quedaría como testimonio de un pasado que cambió para siempre, a partir del estallido de la Fabrica Militar de Río Tercero a mitad de los noventa. Esta ópera prima construye un relato íntimo y testimonial, en el cual denuncia la gravedad de un suceso inédito que destruyó la zona cercana a la fábrica, mató a siete personas, dejó a centenares de heridos y a muchos afectados por la contaminación de los compuestos que contenían los proyectiles.Retrato de la efervescente vida interna del Colegio Nacional de Buenos Aires, el documental de Alejandro Hartmann, indaga en el debate político, el sentido de pertenencia y la formación frente a un cambio de época marcado fuertemente por la lucha del feminismo. Fresco del "Nacional", escuela de la que egresó Hartman, pero que en el presente es otra institución, parecida y diferente a donde él se formó.Recreando de manera precisa el clima de época y con un sólido elenco, el filme transmite la tensión que tuvieron que soportar los fiscales Julio César Strassera (Darín) junto a Luis Moreno Ocampo (Lanzani) y el resto del joven equipo en la titánica tarea de demostrar que el terrorismo de Estado tuvo como método la tortura, la desaparición de personas, la apropiación de bebés y la ejecución sumaria y que se llevó adelante en el Juicio a las Juntas. Un thriller que se entrecruza con la política y la historia local.Con la educación como la herramienta imprescindible para superar contextos difíciles y en ese camino el compromiso de la docencia con sus alumnos que excede largamente el trabajo específico de enseñar una materia, Diego Lerman estrenó este año “El suplente”, en la que aborda la vida de un docente con la ambición de que su hija ingrese a un colegio de elite. Sin embargo, las certezas del protagonista sobre la educación empiezan a ponerse en duda cuando se involucra con sus alumnos en un conflictivo colegio del conurbano y la vida de uno de ellos corre peligro a manos de narcos.Federico Manuel Peralta Ramos difuminó la frontera entre su vida y su obra, una leyenda inasible que Frenkel aborda en "El coso". De origen acomodado pero desclasado por voluntad propia, Peralta Ramos (1939-1992) tuvo varios mojones que cimentaron su leyenda. La película, que cuenta con material inédito del artista insignia de la vanguardia de los años sesenta, presenta material inédito del poeta, performer y showman y cuenta con la participación de Damián Dreizik y los testimonios de Diego Peralta Ramos, Pedro Roth, Mario Salcedo, entre otros.