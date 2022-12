Incendios, sequía y la bajante del Paraná, los principales problemas ambientales en 2022

Un plan a largo plazo para enfrentar el desafío ambiental

El primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático se presenta como la principal herramienta de Argentina para direccionar las medidas de combate al aumento de la temperatura global, que ya ocasiona en el país incendios, sequías e inundaciones, entre otros fenómenos climáticos.



En noviembre, el presidente Alberto Fernandez presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030, que buscará limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y generar respuestas coordinadas de todos los ámbitos estatales para la adaptación los territorios, ecosistemas y comunidades a los impactos del cambio climático.



"Para vivir en un buen mundo, y terminar con la desigualdad, enfrentar el cambio climático es nuestro deber, es un imperativo moral y ético. Si no lo hacemos, seremos cómplices de la degradación del planeta", dijo Fernández al exhibir el documento que plantea 250 medidas a aplicar de aquí al 2030.



El plan, en consonancia con los objetivos planteados en 2015 el Acuerdo de París, busca realizar diversas acciones para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C, llegando incluso a 1,5°C, para evitar el desastre climático.



Por ello, en cuanto a la mitigación planea no exceder la emisión neta de GEI de 349 MtCO2e para 2030, y en la adaptación se buscará fortalecer la resiliencia del país para enfrentar las consecuencias del cambio climático en curso.



Los seis ejes estratégicos de trabajo son la conservación de la biodiversidad y bienes comunes, gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques, movilidad sostenible, territorios sostenibles y resilientes, transición energética y transición productiva, mientras que el costo total de la aplicación del plan está estipulado en US$ 185.526 millones.



En la COP27, que se llevó a cabo del 6 al 18 de noviembre en Egipto, Argentina presentó la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones al 2050, a través de la cual se comprometió a realizar los esfuerzos para alcanzar la neutralidad en emisiones de GEI para mitad de siglo.



Otro de los hitos con respecto a las políticas públicas a nivel ambiental de este año fue la implementación del proyecto GEF 7 Ciudades Sostenibles, que buscará fomentar el desarrollo urbano resistente al clima, integrar la biodiversidad en la planificación urbana y el turismo y reducir las emisiones de gases de efecto.



En 2022, Argentina participó de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe que versa sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, que se aprobó en 2018 en Escazú, Costa Rica.



En ese encuentro, la delegación argentina propuso que el país sea sede de una reunión extraordinaria, que se llevará a cabo en abril de 2023 en el país.



Por último, Argentina asumió la presidencia pro tempore 2023 de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental, un espacio que comparte con Colombia, Costa Rica, Chile y Perú cuyo objetivo es intercambiar conocimientos y experiencias de participación ciudadana e inversión en políticas públicas.