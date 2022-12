Los Pumas cierran la temporada con un saldo positivo de cara al Mundial de Francia 2023

El gran triunfo del año, ante los All Blacks / Foto: AFP.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cerró la temporada internacional 2022 con un saldo positivo respecto a la temporada anterior al alcanzar históricas victorias de visitante ante Nueva Zelanda e Inglaterra, lo que aventura una clara mejoría de cara a la Copa del Mundo Francia 2023., ya que por momentos se mostró como un equipo poderoso y en otros lució indisciplinado y sin protagonismo.El equipo dirigido desde marzo por el entrenador australianotuvo momentos memorables tanto en el juego como en los resultados, como por ejemplo al vencer por primera vez en tierras neozelandesas a los poderosos All Blacks por 25 a 18.Otro dato saliente fue su segundo triunfo de visitante en el célebre estadio Thickenham de Londres, frente a Inglaterra , próximo rival en el Mundial de Francia, por un cerrado 30 a 29.La Unión Argentina de Rugby (UAR) designó en marzo al australiano Michael Cheika como entrenador de Los Pumas , reemplazando al renunciante Mario Ledesma, lo que dio inicio a una nueva era que mostró puntos altos en el juego, lo que quedó reflejado en los citados triunfos frente a Nueva Zelanda e Inglaterra como visitantes y los logrados sobre Australia y Escocia (dos veces) como locales.Como contrapartida, un aspecto importante a mejorar es la disciplina y el mantener un rumbo de juego que permita al seleccionado argentino mantener el protagonismo, ya que Los Pumas no logran mantener el mismo nivel en partidos consecutivos.Los Pumas, luego de vencer a Inglaterra en el inicio de la gira por Europa,, que diluyeron la imagen de solidez imprescindible de cara al próximo Mundial.El rosarinose consolidó como la figura del conjunto argentino y fue el único jugador titular en todos los encuentros de la temporada, convirtiéndose en el goleador al sumar 146 puntos, tras marcar cuatro tries, 28 penales y 21 conversiones.Su comienzo al frente de los Pumas fue auspicioso, ya que el conjunto argentino en junio pasado se quedó con la serie internacional en el país luego de 15 años, al vencer en dos oportunidades al seleccionado de Escocia y perder en la tercera.Posteriormente, en su mejor producción desde el inicio del Rugby Championship (2012), Los Pumas vencieron a Australia (48-17) y Nueva Zelanda (25-18), y perdieron (26-41) con los Wallabies, (3-53) con los All Blacks y con los Springboks, (20-36 y 21-38).Finalmente, en la gira del mes pasado por Europa, tras el histórico triunfo frente al seleccionado de la "Rosa", perdieron frente a Gales (20-13) y cerraron la ventana con una categórica derrota ante Escocia (52-19).Los Pumas, en la previa al Mundial de Francia, jugarán cuatro encuentros por el Rugby Championship (versión reducida), el 8 de julio frente a Nueva Zelanda, una semana más tarde ante Australia. y el 29 de julio y el 5 de agosto frente a los actuales campeones del mundo Sudáfrica, en sedes a confirmar.Argentina debutará ante Inglaterra, actual subcampeón mundial, en Marsella, el 9 de septiembre, luego jugará el 22 frente a Tonga, en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint Etienne, el 30 de septiembre lo hará con Chile en Nantes, en el Stade de la Beaujoire, el mismo estadio con el que cerrará la zona ante Japón, el 8 de octubre.El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, finalizaron en la octava posición en la tabla de posiciones del Circuito Mundial de la especialidad. Y en la Copa del Mundo, disputada en Sudáfrica, perdieron en cuartos de final frente a los bicampeones del mundo Nueva Zelanda (5-12).El conjunto albiceleste, dirigido por Santiago Gómez Cora, ganó la medalla dorada en los Juegos ODESUR (Sudamericanos) Asunción 2022, al derrotar en la final a su par de Chile, por 19 a 7.En cambio, Las Yaguaretés, el seleccionado femenino, perdieron el encuentro por la presea de bronce, frente a Colombia, por 14 a 7.El seleccionado femenino finalizó en el séptimo lugar del torneo World Rugby Chellenger Series, disputado en Chile en agosto pasado.En lo individual,, en el marco de los World Rugby Awards celebrados en Montecarlo.Matera fue campeón del Super Rugby Pacific con Crusaders de Nueva Zelanda y alcanzó la marca de 91 test matches con Los Pumas, para ser el tercer jugador con más partidos en la selección nacional.En lo institucional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) eligió como nuevo presidente al ex Puma Gabriel Travaglini en reemplazo del sanjuanino Marcelo Rodríguez, en la Asamblea Anual Extraordinaria llevada a cabo en marzo.Y en el ámbito local, Hindú se consagró campeón del torneo de la URBA por undécima vez al derrotar en la final del Top 12 al SIC, por 34 a 16, y obtuvo el torneo Nacional de Clubes al vencer en el encuentro decisivo a Duendes de Rosario, por 30 a 25.