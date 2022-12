El transporte en el país volvió en 2022 a los niveles que tenía en la pre pandemia

Un viaje de prueba para reactivar el tren a Mendoza / Foto: Ramiro Gómez.

El presidente presenció la partida del tren que reanudó el servicio a Cañada de Gómez.

El plan para mejorar los trenes

El mercado aerocomercial

Aerolíneas Argentinas estima cerrar el año transportando 11 millones de pasajeros.

Durante este año influyeron diferentes variables en el crecimiento de los pasajeros internacionales / Foto: Leo Vaca.

El transporte en el país en el año 2022 se caracterizó por la recuperación de los niveles que existían en la pre pandemia, donde se estima incluso, un crecimiento de entre el 25 y el 30 por ciento para el 2023.En el transporte ferroviario, en 2022, se reestablecieron tres servicios de pasajeros que no circulaban desde hace más de 30 años y se transportó un récord en toneladas de cargas. Volvió a funcionar el tren de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez , así como el que une La Banda con Fernández y el servicio internacional de cargas y pasajeros que conecta Posadas con Encarnación (Paraguay).Además,que estaban funcionando. Uno de ellos fue la ampliación del recorrido que llegaba hasta Junín, extendiéndolo primero hasta Rufino, y luego hasta Justo Daract, en San Luis, pasando por Laboulaye y General Levalle en la provincia de Córdoba, atravesando así cuatro provincias.También, en la provincia de Buenos Aires y hasta la localidad de Enrique Berduc, en Entre Ríos, con lo cual, desde el inicio de la gestión del actual gobierno, fueron reactivados 17 servicios y tramos restablecidos de cargas y pasajeros, reconectando 65 localidades en todo el país.El, algunas en ejecución y otras concluidas. Se cuenta la renovación de vías del Belgrano Sur; la restauración histórica de los techos de la estación de La Plata; el nuevo ingreso en la Línea Mitre de la estación Retiro, que data de cien años de antigüedad; la construcción del Circunvalar de Santa Fe; la renovación del ramal CC en Córdoba; y la creación del nodo logístico Güemes, en Salta.Este año fue restablecida, además, la parada en la estación San Lorenzo, del tren que une Buenos Aires con Tucumán, donde no se detenía desde hace 15 años; así como el Tren del Valle, en Río Negro, hasta la estación Plottier.Por otro lado,en los municipios Almirante Brown, Ezeiza, Escobar, La Matanza, San Fernando, Lomas de Zamora, Avellaneda, Junín, Malvinas Argentinas, San Vicente, Florencio Varela, Pilar, Moreno, José C. Paz, San Martín, Cañuelas, Tres de Febrero, Quilmes y Esteban Echeverría.Se renovaron, además, más de 400 km de vías de servicios de cargas y pasajeros en todo el país, alcanzando 1.800 kilómetros durante toda la gestión.En cuanto al transporte de cargas, con 5.557.034 millones de toneladas despachadas en los primeros ocho meses del año, Trenes Argentinos Cargas (TAC) alcanzó el mejor registro de tonelaje de los últimos 30 años. En 2021, también se había batido un record con 8.340.079 toneladas transportadas por TAC, alcanzando un 57% más que en 2019.En lo que hace al movimiento de pasajeros por vía aérea, la Argentina ya se encuentra en el mismo nivel que existía antes de la crisis por la pandemia de Covid-19, y, con un incremento en rutas programadas y la incorporación de nuevas aeronaves en las diferentes compañías que operan en el país, según datos recogidos por Télam de distintas fuentes aeronáuticas., seguida por Flybondi con 17% y JetSmart con 16%, de acuerdo con las estadísticas de noviembre elaboradas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).En cuanto al movimiento de vuelos internacionales, ANAC sostiene que durante junio 2022 comenzaron a operar en el país las aerolíneas ITA Airways y Viva Colombia (Fast Colombia SAS), mientras que en octubre comenzó a operar Aero República y en noviembre volvió Emirates y se sumaron Latam Ecuador y Líneas Aéreas Costarricenses.En paralelo, otras aerolíneas internacionales que ya se encontraban operando desde la reanudación de los vuelos tras la pandemia, como Air France, KLM, British Airways; American Airlines, Delta, United, Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca, Latam Chile, Gol, Paranair, Iberia, Level, Lufthansa, Boliviana de Aviación, Sky Airlines, JetSmart Chile, Swissair, Ethiopian Airlines y Air Europa, retomaron sus frecuencias pre pandemia. Aerolíneas Argentinas estima cerrar el año transportando 11 millones de pasajeros , mientras que proyecta para el año que viene más de 13 millones, que es la cifra que registraban antes de la pandemia, mientras que para el primer trimestre del 2023 programan un crecimiento del 4% respecto del 2019, según indicaron a Télam fuentes de la compañía.Entre enero y noviembre de este año,lo que representa el 95% respecto de 2019, volando a 38 destinos, dos más que los que tenía en 2019 (Puerto Madryn y Valle de Conlara), con 79 rutas y presencia en todas las provincias, y 43 Intertramos, sin pasar por Buenos Aires.Durante este año influyeron diferentes variables en el crecimiento de los pasajeros internacionales, como la suma de vuelos a Perú y Colombia, nuevas rutas a Brasil, un aumento en el turismo receptivo de cercanía; nuevas rutas de las aerolíneas low cost; reinicio y aumento de las operaciones desde el interior a destinos regionales y la vuelta de las rutas del verano.Aerolíneas Argentinas incrementó sus rutas interprovinciales, sin pasar por Buenos Aires; potenció su Hub Córdoba e incrementó sus vuelos regionales, inaugurando rutas entre ciudades de Brasil y ciudades del interior como