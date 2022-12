Policiales

27-12-2022 17:20 - 16 años de prisión podría ser su condena

"Soy inocente", dijo el exjuez Melazo y acusó a los fiscales de "mancillar la verdad"

Al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata, el ex juez -acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos, además de ser autor intelectual de un homicidio- señaló que "no soy culpable de lo que se me viene acusando".