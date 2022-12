Tecpetrol invertirá US$ 2.500 millones para desarrollar un área petrolera en Vaca Muerta

Para 2025 se proyecta una producción de 15.000 barriles. Foto: David Sánchez.

"Para Tecpetrol la provincia de Neuquén es fundamental porque es donde tenemos el foco con las mayores inversiones" destacó un directivo de la empresa. Foto: David Sánchez.

En una primera etapa se invertirán US$ 500 millones.

Nación aportará US$ 3,5 millones para construir un edificio en el Polo Tecnológico de Neuquén El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación firmó hoy con el Gobierno neuquino un convenio que permitirá disponer de fondos por US$ 3,5 millones para la construcción del edificio donde funcionará la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide), en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén.



"En un tiempo récord, el Municipio y la Provincia presentaron este proyecto, y hoy mismo estamos transfiriendo el 30% de los casi 600 millones de pesos que vamos a invertir para la construcción del tercer edificio" del Polo Tecnológico, indicó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, durante el acto que se realizó en la Casa de Gobierno neuquina.



Asimismo, señaló que "hasta el momento la ciencia y la tecnología están concentradas en la zona metropolitana, no hay un nivel de desigualdad tan grande como la distribución en esta materia".



Filmus recordó que el año pasado se votó la ley de financiamiento de la ciencia y tecnología, que "estipula que el 20 por ciento del aumento de la inversión tiene que ser destinado a la federalización de la ciencia".



"Lo que hicieron el municipio y la provincia de Neuquén es un ejemplo de cómo se puede ser eficiente, y nosotros rápidamente podemos apoyar con fondos nacionales", destacó el ministro.



A su turno, el gobernador Omar Gutiérrez resaltó que el convenio es “un ejemplo de cómo se construyen políticas públicas en equipo".



"Hemos logrado dar un paso fundamental a algo que veníamos trabajando cuando se anunció la creación de nuestra Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, y también la posibilidad de concretar el Polo Tecnológico aquí en Neuquén, como sede capital de la provincia y cabecera para el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, agregó el mandatario.



Por su parte, el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, agradeció a Filmus y al Gobierno nacional "la inmediatez y la mirada federal", y precisó que los fondos que derivan a la Municipalidad permitirán “comenzar a trabajar en la licitación pública de la obra", que tendrá un plazo de ejecución previsto de 24 meses.



Al referirse al Polo Tecnológico que se desarrollará en Neuquén, el jefe comunal detalló que "es un espacio de universidades, de sectores públicos y privados que piensan, que tienen ideas y que transmiten allí las posibilidades del crecimiento de una región y un país".



"Aquí se desarrollará Vaca Muerta y las grandes posibilidades de la biotecnología", concluyó Gaido.

El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, anunció este martes que la compañía tiene previsto invertir US$ 2.500 millones, al recibir el otorgamiento de una nueva concesión de explotación no convencional en Vaca Muerta como operadora y titular del área Puesto Parada.La compañía del grupo Techint esta finalizando el proyecto piloto del área concesionada por 35 años, con una inversión de US$ 68 millones, pero a partir de ese trabajo Markous anunció que se avanzará "con el desarrollo en pleno, para lo cual está previsto perforar al menos 164 pozos e invertir durante toda la concesión alrededor de US$ 2500 millones"."En una primera etapa prevemos unos US$ 500 millones para poner en marcha la producción de al menos 15.000 barriles diarios. Si los resultados acompañan podremos duplicar esta producción", dijo el directivo de la firma que desarrolló la mayor área de gas de la Argentina en el bloque de Fortín de Piedra.En ese sentido, Markous destacó: "Somos líderes en gas con el yacimiento Fortín de Piedra y con esta nueva concesión de Puesto Parada estamos introduciéndonos en el petróleo no convencional, por lo que estamos muy contentos con esta iniciativa".La producción de los 15.000 barriles está proyectada para el 2025, para lo cual en la licitación de Oleoductos del valle (Oldelval), Tecpetrol se adjudicó 3000m3 día, que se suman a los 1300m3 día que ya disponía en ese sistema."Para Tecpetrol la provincia de Neuquén es fundamental porque es donde tenemos el foco con las mayores inversiones. Además de Puesto Parada, en Fortín de Piedra alcanzamos el récord de 20 MMm3 día de gas y para el invierno del 2023 estaremos llegando a los 23 MMm3 día", resaltó el CEO.La compañía participó en el Plan Gas 5 donde se licitaban 14MMm3 flat y otros 14 MMm3 invernales, un total de 28 MMm3, para los cuales fue adjudicado con 8.5 MMm3, es decir el 30% del volumen licitado en el Plan Gas 5.En lo que respecta al gas invernal, de los 14 MMm3 Tecpetrol resultó adjudicatario con 6 MMm3, es decir el 43%.