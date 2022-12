La evolución de "Fran" Cerúndolo, Báez y Cachín, lo más destacado del 2022

Francisco Cerúndolo / Foto: Prensa AAT.

Las nuevas esperanzas

Sebastián Báez / Foto: Prensa AAT.

Retroceso a nivel equipos

Diego Schwartzman y Guillermo Coria en Bologna / Foto: Prensa AAT.

🇦🇷🎾🇮🇹 Télam en la #CopaDavis



Coria, tras la eliminación argentina: “Me voy a bancar todas las críticas”



La Selección Argentina perdió ante Croacia en su último partido del Grupo A de las Finales de la Copa Davis y quedó eliminada tras perder las tres series de la semana pic.twitter.com/nhkB89EpC8 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 17, 2022

Juan Martín del Potro se retiró este año del circuito profesional / Foto: Julián Álvarez.

El año en que Federer le puso punto final a su brillante carrera El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos, le puso punto final a su carrera a los 41 años, luego de haber conquistado 20 Grand Slam, ocho en Wimbledon, y dejó una huella imborrable, siendo acaso la imagen del deportista ideal del siglo en curso.



El crack nacido en Basilea el 8 de agosto de 1981 que mantuvo vigente una especie casi en extinción, la del tenista clásico, conquistó durante sus 24 años en el circuito un total de 103 trofeos, fue número uno del mundo durante 310 semanas y deleitó con su talento en una carrera que se terminó bastante antes del 15 de septiembre cuando se lo vio por última vez en la Laver Cup, en Londres.



Su imagen llorando junto a "Rafa" Nadal el día de su última función, de la cual tomó parte otro integrante del "Big Three", el serbio Novak Djokovic, fue tendencia en las redes sociales y acaparó las portadas de los principales medios del planeta.



El notable tenista fue medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en dobles junto a su compatriota Stan Wawrinka, y conquistó la Copa Davis para su país en 2014, entre sus logros más salientes.



Si bien su retiro se intuía, primero se dijo que sería en el último Wimbledon, y luego se mencionó que lo haría en el ATP 500 de Basilea, su ciudad natal, la lesión en la rodilla derecha adelantó un par de meses su decisión.



Su última aparición en el circuito fuera aquélla de "La Catedral" londinense del 7 de julio de 2021 cuando cayó en los cuartos de final de Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-0, ese doloroso 6-0 que terminó siendo el último set en sus más de 1.500 partidos desde su debut en el circuito en 1998.



En su última función, Federer se dio el gusto de compartir su despedida junto a otros dos colosos como el español Rafael Nadal, dueño de 22 Grand Slams, y el serbio Novak Djokovic, quien conquistó 21, con quienes conformó el "Big Three" que dominó el circuito durante las últimas dos décadas.



Sin lugar a dudas, existe un antes y un después en la historia del tenis desde la aparición de Federer.



El helvético fue de esos deportistas tocados con la varita mágica que a su talento natural y notable facilidad para jugar al tenis le añadió una elegancia y carisma que fue reconocida en cada rincón del planeta, eso lo transformó en único e inigualable.



La estación 2022 albergó el final en la carrera del más grande de todos los tiempos, del exponente más fiel de lo que representa un tenista perfecto, que además fue un emblema de la era de la globalización por lo que generó no solo dentro sino afuera de la cancha también.



Balance internacional

El cordobés Cachín, el que más títulos ganó en un año Con cuatro títulos, el cordobés Pedro Cachín, campeón en Madrid, Praga, Todi, Italia, y Santo Domingo (República Dominicana), fue el más ganador en un 2022 con récord de 23 títulos conseguidos por los tenistas argentinos en torneos Challenger, la categoría que le sigue en importancia a los ATP.



El listado de los 23 títulos de Argentina en Challengers es el siguiente:



- Pedro Cachín (4): Madrid (le ganó la final a Marco Trungelliti); Praga (a Lorenzo Giustino); Todi (a Nicolás Kicker) y Santo Domingo (a Marco Trungelliti).



- Camilo Ugo Carabelli (2): Tigre (a Andrea Collarini) y Lima (a Thiago Tirante).



- Facundo Bagnis (2): Pereira (a Facundo Mena) y Ambato (a Joao Lucas Reis da Silva).



- Francisco Comesaña (2): Corrientes (a Mariano Navone) y Buenos Aires (a Mariano Navone).



- Juan Manuel Cerúndolo (2): Buenos Aires (a Ugo Carabelli) y Coquimbo (a Facundo Díaz Acosta).



- Santiago Rodríguez Taverna (1): Tigre (a Facundo Díaz Acosta).



- Francisco Cerúndolo (1): Santa Cruz de la Sierra (a Ugo Carabelli).



- Tomás Martín Etcheverry (1): Concepción (a Hugo Dellien).



- Facundo Díaz Acosta (1): Coquimbo (a Pedro Boscardin Días).



- Federico Coria (1): Milán (a Francesco Passaro).



- Facundo Mena (1): Cali (a Miljan Zekic).



- Juan Bautista Torres (1): Troyes (a Benjamin Hassan).



- Juan Pablo Ficovich (1): Bogotá (a Gerard Melzer).



- Nicolás Kicker (1): Villa María (a Mariano Navone).



- Genaro Olivieri (1): Montevideo (a Tomás Martín Etcheverry).



- Guido Andreozzi (1): Temuco (a Nicolás Kicker)



La evolución de, quienes concretaron lo que insinuaban y ganaron su primeros títulos en el circuito, más el crecimiento decon la conquista de cuatro Challengers y un salto importante en el ranking, fueron los hechos salientes del tenis argentino en 2022.Por su parte,retrocedió en el ranking pero sigue instalado entre los mejores 25 del planeta, además se alcanzó el récord mundial de 23 títulos Challengers en una misma temporada, y, una de las mejores raquetas argentinas de la historia, le puso punto final a su carrera.En contraste, hubo un significativo retroceso a nivel equipos: en la, Argentina albergó una serie que sorteó sin apremios pero después casi no compitió en las Finales de Bologna, Italia, y en lahubo una eliminatoria para el olvido ante Brasil en Tucumán, en la que se cometieron fallas groseras a nivel conducción.Una de las aristas positivas fue la proyección de, de 24 años y hermano mayor de Juan Manuel (21), puesto que se consolidó en el casillero 30 del mundo merced a una serie de buenas actuaciones que tuvieron como pico más alto la conquista del ATP sueco de Bastad , y además obtuvo un Challenger, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), sumado a que debutó en la Copa Davis, su sueño desde que comenzó a jugar al tenis."Fran" es una de las principales esperanzas argentinas junto a, de 21 años y campeón en el ATP portugués de Estoril , además de haber llegado a la final de Bastad, para cerrar el año en el casillero 43, con el impulso de haber debutado también la Davis, con un potencial no pasó desapercibido para el capitán del equipo argentino, Guillermo "Mago" Coria.A ellos dos se suma el cordobés de Bell Ville Pedro Cachín, quien se consolidó a los 27 años con la obtención de cuatro torneos Challenger , en Madrid, Praga, Todi y Santo Domingo, y además jugó tres finales (en Lyon, Marbella y Verona), eso le reportó un salto de casi 200 puestos para finalizar la temporada en el casillero 57.Los tres forman parte de la nueva camada de tenistas argentinos que se encolumnan detrás del "Peque" Schwartzman, quien no tuvo buenos resultados durante 2022, tan solo su acceso a las finales del Argentina Open (perdió con el noruego Casper Ruud) y de Río de Janeiro (cayó ante el español Carlos Alcaraz), pero igualmente no se puede hablar de retroceso siendo que está instalado entre los 25 mejores del mundo.En cuanto a lo colectivo, en la Davis, elcomenzó su ciclo (reemplazó a fines de 2021 a Gastón Gaudio) con una victoria en Buenos Aires sobre la República Checa que le permitió al equipo jugar las Finales en Bologna, y ahí defeccionó con tres derrotas en fila , una evitable ante Suecia y las otras dos previsibles ante Croacia y el anfitrión Italia.Al margen de esos malos resultados, Coria no demostró lo que se esperaba que era mejorar el improductivo ciclo de Gaudio, y no dio jamás la sensación de ser un conductor de grupo, sobre todo al momento de elegir los tenistas para asumir los partidos, un déficit que se pagó con derrotas claras y sin ofrecer siquiera rebeldía.Lo mismo sucedió con el tenis femenino que en la Argentina, se alejó del radar de las mejores del planeta tan rápido como había sido captada en 2020 con su acceso a las semifinales de Roland Garros.Entre la mala temporada de Podoroska y otra tenista como Paula Ormaechea que se esfuerza por retomar a los primeros planos, la gran esperanza del tenis nacional apunta a la marplatense, de 18 años y talento para hacer ruido el año que viene.En la Copa Billie Jean King, Argentina sorteó la Zona Americana y luego protagonizó una eliminatoria con Brasil en la que se perdió antes de jugar por los errores en la elección de la estrategia y de las jugadores de la capitana Mercedes Paz, claves para perder el clásico sin oponer resistencia, con las tenistas desenfocadas y un paso por Tucumán que se asemejó a un viaje de egresados En el circuito de dobles, el marplatense Horacio Zeballos dejó el "top ten" ya que no es más el sexto del mundo sino el 14, y pese a que junto a su compañero catalán Marcel Granollers jugaron el Masters en Turín, perdieron los tres partidos de su grupo y dejaron en evidencia que están en la etapa final de sus carreras a los 37 y 36 años.El análisis final de los tenistas argentinos se lo lleva el tandilense Del Potro, quien a los 34 años cerró una carrera brillante , signada por las lesiones.El campeón del US Open 2009, de la Davis en 2016 y doble medallista olímpico, en Londres 2012 y Río 2016, recién volvió a tocar una raqueta en febrero durante al Argentina Open para despedirse entre lágrimas ante un público que lo ovacionó de pie en el partido de primera ronda ante el azuleño Federico Delbonis, otro héroe de la gesta de Zagreb de hace seis años.A nivel internacional se consagraron dos nuevos número uno del planeta, el murcianoentre los hombres y la polacaentre las damas, en un año en el queconfirmó su vigencia con la conquista número 14 de Roland Garros, que sumado al Abierto de Australia le permitieron convertirse en el hombre récord en títulos de Grand Slam con 22 coronas, una marca impresionante.Nadal aventajó al serbio(21) y al suizo(20), el eximio tenista que a los 41 años le puso punto final a su carrera, con una despedida por demás emotiva que se dio en el marco de la Laver Cup, en Londres.Federer, integrante del "Big Three" junto "Rafa" y "Nole", se fue del tenis con su aura de caballero y gran campeón, y un récord de 8 títulos en Wimbledon, dejando un vacío imposible de llenar ya que se trató de alguien único e irrepetible.