El año histórico e inolvidable del seleccionado argentino

Messi y la Scaloneta levantando la Copa del Mundo / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Festejo final argentino tras vencer por penales a Francia / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Eliminatorias: camino a Qatar

Ilustración: Pablo Blasberg.

El mundial en imágenes VER VIDEO

La Finalissima contra Italia y la goleada a Estonia

Triunfo de la Selección Argentina ante Italia en la Finalissima / Foto: AFP.

Amistosos ante Honduras y Jamaica

Octubre pre Mundial

El himno argentino en el inicio del encuentro amistoso con Emiratos Árabes, unos días antes del comienzo del Mundial / Foto: AFP.

El seleccionado argentino empezó el 2022 como dueño de América y lo terminó en la cima del Mundo luego de la histórica conquista de la tercera estrella en Qatar.El equipo conducido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi dejó su huella en la historia con la obtención del Mundial de Qatar que coronó un año inolvidable que también incluyó el trofeo de la Finalissima.El atípico calendario futbolístico del 2022 puso la final de la Copa del Mundo para el 18 de diciembre y la posterior victoria de la Argentina sobre Francia sirvió como broche de oro para el balance La "Albiceleste" cerró el 2021 como campeón de América luego de la recordada final del 10 de julio contra Brasil en el estadio Maracaná para cortar una racha de 28 años sin títulos y en el último partido del año, la "Scaloneta" selló su clasificación al Mundial de Qatar con el empate sin goles ante Brasil en San Juan.El seleccionado se reunió por primera vez en el 2022 para afrontar una doble fecha de Eliminatorias sudamericanas.El inicio del año fue complicado ya que Lionel Messi se contagió de coronavirus y se perdió los partidos contra Chile, en Calama, y Colombia, en Córdoba.El entrenador Lionel Scaloni tampoco pudo viajar al norte de Chile por el mismo motivo pero el equipo se hizo fuerte y se impuso por 2-1 para lograr el primer triunfo del año.La doble jornada se cerró con una gran fiesta en el estadio Mario Alberto Kempes que a los campeones de América que vencieron a Colombia por 1-0 con gol de Lautaro Martínez.A fines de marzo, el equipo afrontó las últimas dos fechas del certamen clasificatorio con el retorno de Messi, quien fue la atracción de una noche inolvidable en La Bombonera con un triunfo por 3 a 0 ante Venezuela que significó la despedida del equipo del país pese a que faltaban nueve meses para el inicio del Mundial.Luego, el seleccionado cerró las Eliminatorias con un empate 1-1 ante Ecuador en Guayaquil que sirvió para alcanzar el invicto de 31 partidos del ciclo de Alfio "Coco" Basile.A la distancia estos dos partidos toman más relevancia porque ante la ausencia por suspensión de Giovani Lo Celso, el cuerpo técnico comprobó que Alexis Mac Allister, quien fue titular en ambos partidos, podía estar a la altura.A mitad de año, el seleccionado argentino protagonizó uno de los hechos más importantes del ciclo ya que venció con autoridad a Italia, vigente campeón de Europa, por 3 a 0 en el mítico estadio Wembley de Londres y se quedó con la Finalissima Además del trofeo, el seleccionado pasó con éxito el desafío de enfrentar a una potencia de Europa en un partido oficial luego de la frustrante eliminación en octavos de final de Rusia 2018 ante Francia.La gira se completó con una goleada sobre Estonia con cinco goles de Messi que consolidó la histórica racha de partidos sin perder.El último tramo de preparación para el Mundial de Qatar se llevó a cabo en a fines de septiembre en Estados Unidos con dos amistosos ante Honduras y Jamaica.Si bien los rivales no fueron medida para el seleccionado, Scaloni aprovechó al máximo las últimas pruebas previas a la confección de la lista de 26 futbolistas que iban a viajar a Qatar ya que allí Enzo Fernández y Thiago Almada se ganaron su lugar en la convocatoria final.En el caso del mediocampista fue con apenas una hora de juego entre los dos partidos, mientras que el juvenil fue elegido ante la baja de último momento de Joaquín "Tucu" Correa.El "terrible" octubre del seleccionado estuvo marcado por las lesiones de futbolistas claves como Giovani Lo Celso, quien finalmente no llegó a disputar la Copa del Mundo en Qatar.Con la lista anunciada, la "Albiceleste" jugó el último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos (5-0) pero pese al resultado favorable, Scaloni no quedó conforme y advirtió sobre el estado físico de algunos futbolistas.Tras la llegada a Qatar, el DT desafectó por lesión a Nicolás González y "Tucu" Correa y convocó como reemplazos a Ángel Correa y Almada.Finalmente llegó el ansiado estreno mundialista contra Arabia Saudita y el golpe no pudo ser más fuerte.La derrota 2-1 provocó un sismo en el seleccionado argentino y puso fin al invicto de 36 partidos sin perder., expresó Messi y la promesa del capitán se cumplió.Las victorias contra México Polonia encaminaron la clasificación a los octavos de final y renovaron la ilusión.La sufrida pero merecida victoria contra Australia con la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez sobre el final depositó a la Argentina en cuartos de final.De nuevo apareció la angustia para pasar a Países Bajos por penales pero en semifinales hubo exhibición de fútbol ante Croacia para volver a jugar una final del Mundo.La definición contra Francia quedará como una de las mejores de la historia por su cambiante y dramática resolución a partir de la reacción del defensor del título que remontó un 0-2 a falta de diez minutos para el final.Con Messi como emblema y el "Dibu" Martínez como figura , el seleccionado se impuso en los penales y coronó un 2022 histórico con la conquista de la ansiada tercera estrella.