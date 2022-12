Un videojuego de los festejos por el Mundial es furor en internet

Una de las imágenes más recordadas que dejó la obtención de la Copa del Mundo por parte de la selección argentina no fue sólo Lionel Messi levantando el trofeo sino los alocados festejos de los hinchas en todo el país, que se transformaron en protagonistas de un juego online creado por dos jóvenes programadores titulado "Semáforo Climber", en el que un simpatizante debe subir a un poste esquivando múltiples obstáculos y ya fue jugado por más de 35.000 personas, afirmó uno de los creadores."Fue muy divertido ver a la gente que se colgó de semáforos, postes o lo que encontraron durante los festejos. Nuestra idea fue hacer algo con 100% de humor para este momento. Es algo copado que llama la atención", dijo a Télam Franco Folatelli, un arquitecto de software en Barcelona, España, que está realizando un máster de programación de videojuegos.Folatelli, junto a su amigo y programador Bruno Bombardi, lanzaron el juego el domingo luego de hacerlo en tres días, en conjunto y a distancia, ya que el segundo vive en Buenos Aires., contó Folatelli, y agregó que "fue una idea de Bruno que se dedica a hacer juegos de manera freelance, su cabeza está metida siempre en esto, tirando ideas".La mecánica del "Semáforo Climber" es muy simple ya que consiste en hacer subir a un hincha por un semáforo gigante dando clics -carga una barra con diferentes potencias- y sortear los distintos obstáculos, que pueden ser desde un dron de la Policía Federal hasta palomas.A su vez, mientras el personaje sube por el poste van apareciendo distintas personas alusivas a la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 como Lionel Messi con la Copa, el arquero Emiliano "Dibu Martínez" bailando, Diego Maradona volando como un ángel o Cristina, la "Abuela" de Villa Luro, quien se hizo conocida por los festejos en la esquina de su casa., invita el juego a los usuarios en su sitio web.Una de las particularidades del desarrollo es que está acompañado por música de 8 bits que reproduce la melodía de las cánticos que acompañaron a la selección albiceleste como "Muchachos" y "Abuela la la la", a cargo de Pablo Bianchi."Fue muy divertido hacer la música del semáforo climber", dijo Bianchi a través de su cuenta de Twitter.Hasta el momento, según las métricas que manejan los autores del juego, la web ya tuvo más de 60 mil clics y 35 mil personas ya jugaron en los navegadores."Es impactante el recibimiento que tuvo. Sabíamos que iba a tener repercusión porque es el tema de moda ahora, pero no esperábamos esta magnitud. Mucha gente nos escribe, conocidos y gente que no nos conoce, se nota que la gente está contenta", aseguró Folatelli.Se puede acceder al juego desde la computadora o con celulares Android o iOS en este link , mientras se aguarda que en los próximos días esté disponible en Google Play.Folatelli, quien vive en Barcelona hace varios años, comentó que los"Vi los festejos en la Avenida 9 de Julio y me emocionó mucho. Acá en Barcelona también se replicaron. Se vivió algo muy lindo pero a menor escala. Acá también hubo gente que se colgó de postes de 30 metros", se rió el joven.