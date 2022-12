Diez curiosidades increíbles del Mundial de 2026

So-fi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos / Foto: AFP.

1. El primer Mundial tripartito de la historia

Federación Mexicana de Fútbol Asociación / Foto: AFP.

2. Una compensación al Tío Sam

3. Dos que repiten y uno que debuta

Asociación Canadiense de Fútbol / Foto: AFP.

4. El primero sin un tal Lionel Andrés

Lionel Messi / Foto: Fernando Gens.

5. El Mundial de los aviones

American Airlines.

6. El Mundial de la nueva generación

Kylian Mbappé / Foto: Maximiliano Luna.

7. Norteamérica en bloque

8. ¿Penales para desempatar?

Emiliano "Dibu" Martínez / Foto: Fernando Gens.

9. Las razones detrás de la ampliación de países

10. Se jugará en el estadio más caro del mundo

Elen una tremenda final será el último en muchos aspectos, ya que se aguardan múltiples novedades en el que organizarán en forma conjunta. Seguidamente te contamos las más importantes.El Mundial número 23 será el primero organizado por 3 países. Solo hubo una experiencia de 2 organizadores -Corea-Japón 2002- que resultó traumática para los argentinos, ya que el equipo de Marcelo Bielsa, serio candidato, se volvió en primera ronda. Lo curioso: la sede múltiple fue elegida en 2018 en Rusia, luego sancionada por la guerra con Ucrania y proscripta de Qatar 2022 (estaba en etapa clasificatoria). Pero el titular de la FIFA Gianni Infantino anunció además un certamen de 48 equipos, en lugar de los 32 habituales. Habiendo 3 países, ¿serán 3 inauguraciones? ¿Y habrá 3 mascotas?La elección de Qatar 2022 ocurrida en diciembre de 2010 fue tomada como un desaire por los Estados Unidos, que hasta había enviado al ex presidente Bill Clinton a presenciar el anuncio de la sede. Lo cierto es que ganó el país de Oriente Medio, en una votación que nunca quedó clara. Blatter, luego detenido en EEUU (¿casualidad?) por denuncias de corrupción, terminó sustituido por Infantino. La siguiente designación, claro, fue para Estados Unidos, en compañía de mexicanos y canadienses.En este certamen que convoca a la Concacaf, será la tercera vez que México organice un Mundial de fútbol (record), después de las experiencias de 1970 (campeón Brasil) y 1986 (campeón Argentina). Para Estados Unidos, será la segunda después de 1994 (campeón Brasil, Argentina eliminada en octavos tras el episodio de la efedrina de Maradona). En cambio, para Canadá será todo nuevo, ya que en toda su historia apenas clasificó a dos Mundiales (86 y 22) y perdió los 6 partidos que jugó. De hecho, el deporte más popular en ese extenso país es el hockey sobre hielo.Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, decía un cantautor catalán. Se avecina el primer Mundial sin Messi desde Alemania 2006. El propio Lío declaró que no se veía jugando a los 39 años, que tendrá en 2026, y en verdad es una edad a la que llegan muy pocos jugadores. En Qatar hubo un futbolista de 39, el portugués Pepe, que hasta convirtió un gol de cabeza a Marruecos. Pero siempre un defensor tiene menos exigencia física que un volante o delantero. Una esperanza: Messi quiere estar en la próxima Copa América, para darse el gusto de jugar sin la presión de ganar un Mundial. Si se siente en forma, quizás postergue el retiro…Pasamos del Mundial en el territorio más pequeño, a uno que tendrá distancias continentales. Los planteles seguramente estarán subidos a los aviones, por lo menos cuando pase la fase inicial. Canadá tendrá 2 sedes, Vancouver y Toronto, ubicadas en el oeste y este del país, a 3.359 km. Estados Unidos tendrá 11, ubicadas tanto en la costa este como oeste. Seattle, en el extremo noroeste, y Miami, en el extremo sudeste, están a 4.400 km (7 horas de vuelo). México, por su parte, contará con 3 sedes, México DF, Guadalajara, y Monterrey. En este caso, habrá que adicionar el problema del tremendo tráfico hasta llegar a los aeropuertos.Como quedó dicho, sería un Mundial sin Messi, pero también sin su clásico rival Cristiano Ronaldo (Portugal, 37 años), y sin Luka Modric (Croacia, 37), otro multicampeón. Tampoco estará Karim Benzemá (35), actual Balón de Oro, quien renunció a la selección francesa, y será muy difícil para el polaco Robert Lewandowski (34). Sin la vieja guardia, estará Kylian Mbappé en su esplendor, con 27 años. Dos grandes figuras esperan poder clasificar a sus selecciones: Erling Haaland (22) con Noruega y Mohamed Salah (30) con Egipto.Como diría Carlos Marx, la base económica determina todo lo demás, y en este caso los organizadores del Mundial 2026 son también un bloque económico, que desde 2020 se renovó con el nombre de T-MEC. Dicho acuerdo tomó forma durante el G20 de Buenos Aires en 2018. Como tal, libera o elimina aranceles e impuestos, a la vez que protege mercados respecto de otros países. Por caso, Estados Unidos es el principal comprador de México.La FIFA tiene en carpeta otras “locas” modificaciones para 2026, como por ejemplo que no haya empates en la fase de grupos. Aseguran que así se evitarían arreglos entre equipos, para clasificar. Por lo que se patearían penales, hasta definir al vencedor. En este caso, será muy conveniente la continuidad de Emiliano “Dibu” Martínez, especialista que se lució ante Holanda y Francia, en Qatar.Puede parecer insólito que el siguiente Mundial pase de 32 a 48 equipos, hasta que se advierte que los nuevos participantes, en reciprocidad, estarían muy de acuerdo en votar la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA. Pero hay algo más: con este formato, cada confederación enviará más representantes, y se estaría más cerca del “sueño húmedo” del suizo: que China empiece a participar. De esta forma ingresaría el fútbol en el mercado más grande del mundo, una noticia estupenda para los números del organismo rector.Estados Unidos tendrá 11 sedes y la vedette será el So-fi Stadium de Los Angeles, nada menos que el estadio más caro del mundo. Cuenta con un techo de vidrio, una pantalla gigante que recorre todas las tribunas y, claro, lo último en tecnología. Costó la friolera de 5.000 millones de dólares, fue inaugurado en septiembre de 2020, y allí juegan habitualmente los equipos de fútbol americano Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. Se supone que será sede del partido inaugural, o bien de la final.