Año Nuevo, cantado por ellas

Ellas le cantan al nuevo año.

Ella Fitzgerald

"¿Qué haces para Año Nuevo?" (“What Are You Doing New Year's Eve?”)

Ella Fitzgerald, la Reina del Jazz

Carla Thomas & Otis Redding

"Objetivos de Año Nuevo" (“New Year's Resolution”)

Carla Thomas y Otis Redding, soul para terminar el año.

Carla Thomas, con el rhythm and blues a flor de piel. (Foto AFP)

Taylor Swift

"Día de Año Nuevo" (“New Year’s Day”)

Taylor Swift, una artista múltiple. (Foto: AFP)

Abba

"Felicidad" (“Happy New Year”)

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad. ABBA, de Suecia para el mundo.

Celia Cruz

"El Año Viejo"

Celia Cruz, azúcar cubana.

Silvia Arcidiácono y Carolina Santos

La primera cantante en ponerle su voz a este tema de Frank Henry Loesser fue la artistaen el año 1947. Vendría luego la maravillosa versión de Ella Fitzgerald, incluida en el álbum de Navidad de la cantante,, editadopor el sello Verve Records.La canción seguirá su rumbo de clásico en la voz de, grabada en 1963, más tarde en la de, que se escucha en su disco “An Old-Fashioned Christmas” de 1984 (lanzado al año siguiente de su fallecimiento); la grabaráen 2001, y en la siguiente década,(intérprete de la reconocida canción “Let it go”, de la película animada de Disney “Frozen”).A todas ellas, se las escucha cantar: "Cuando suenen todas las campanas y suenen todas las bocinas/ Y/ ¿Estaré contigo o seré de los ausentes? / Tal vez sea demasiado pronto, pero pensé en preguntarte igualmente / ¿Qué haces para Año Nuevo?""Ojalá no sea demasiado tarde/ para decir simplemente que lo siento, amor /Lo único que quiero/Es terminar lo que empezamos, mi cielo /Demos vuelta la hoja/ Y hagamos promesas que no se rompan/Y que eso sea un objetivo de Año Nuevo".Esta canción pertenece al álbum de estudio “King & Queen”, que fue lanzado el 16 de marzo de 1967 por Stax Records. Un discazo con, en su mayoría clásicos del soul, interpretados a dúo por los artistas. Para ella, su cuarto álbum y para Otis, el último: el músico moriría en diciembre de ese año en un accidente aéreo.El séptimo tema de la lista, “New Year's Resolution”, habla de una pareja que busca revivir su relación y darse una nueva oportunidad con el año que comienza.“Y cuando todo el mundo se iba y nos quedábamos los dos entre vasos vacíos y ceniceros sucios, qué hermoso era saber que estabas ahí como un remanso, sola conmigo al borde de la noche”,La canción “New Year’s Day” del álbum(2017) describe, en clave musical, una escena de fin de fiesta donde se conjugan la promesa y el deseo de que el amor sea algo más que el brillo de las medianoches y pueda sobrevivir a las luces del alba del día después y del resto de los días que vendrán."Hay purpurina en el suelo después de la fiesta. / Chicas con sus zapatos a cuestas por el lobby / Cera de velas y Polaroids en el piso de madera / Tú y yo de la noche anterior/ pero no leas la última página / pero me quedo cuando estás perdido, y tengo miedo, y te estás yendo / Quiero tus medianoches/Pero estaré limpiando botellas contigo el día de Año Nuevo / Me aprietas la mano tres veces en la parte de atrás del taxi / Me doy cuenta de que va a ser un largo camino".Creada originalmente para el proyecto de un musical que no prosperó, “Happy New Year” era la canción con la que abría el lado B del exitoso álbum de los suecos Abba,. Por entonces, se lanzó también como single pero únicamente para el mercado argentino en una versión en castellano titulada “Felicidad”.Su mensaje oscila entre la tristeza de lo que no fue y la esperanza de lo que aún puede ser: "No más champagne. /La bengala se apagó. / Solo tú, sola yo, / El festejo ya pasó / Es el fin de la fiesta / Y hay un gris amanecer / Dónde está ese ayer / Que debemos proponer / Felicidad, felicidad / Al brindar les deseamos de ahora en más / Paz, amor en donde reine la amistad / Felicidad, felicidad / Al rogar esperanza de cambiar / Sin dejar al desaliento dominar / Y triunfar…"Muchos años después, la veríamos volver con la reedición coleccionable conmemorativa de los 40 años de su lanzamiento, en un coqueto vinilo azul translúcido con, del que solo se imprimieron 6 mil copias a través del sello Polydor / UMC (2021).Para los que se hayan quedado con las ganas, acaba de lanzarse el 16 de diciembre el single dorado, una edición numerada y limitada dea través del sello Universal.Esta canción de origen colombiano, cuya, en su versión a cargo de la explosiva cubana Celia Cruz es la banda de sonido perfecta para aquellos que tienen algo para agradecerle al año que se va.Fue incluida en el compiladopor el sello Sony. ¿Qué nos dejó de bueno el 2022? Vamos a despedirlo con un abrazo, a puro baile… ¡y azúcar!son coautoras, junto a Gabriela Cei, del libro "Al taco. Historia del rock argentino hecho por mujeres", de pronta edición por Gourmet Musical.