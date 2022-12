El Gobierno de Neuquén otorgó una nueva concesión hidrocarburífera a Tecpetrol

El Gobierno neuquino anunció el otorgamiento de una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta. Foto: David Sánchez

"En una primera etapa estamos previendo una inversión cercana a los US$ 500 millones para poner en marcha esta producción de Puesto Parada, para poder llegar a una producción de, al menos, 15 mil barriles”

El acto estuvo encabezado por el gobernador, Omar Gutiérrez. Foto: David Sánchez

Con gran expectativa, anunciamos una nueva concesión hidrocarburífera no convencional con @Tecpetrol. Se trata del bloque Puesto Parada, en #VacaMuerta, con una superficie de 159 km².

La complementariedad del #TrabajoEnEquipo permite fortalecer la eficiencia y competitividad.🤝 pic.twitter.com/XItrn6AOJA — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) December 27, 2022

El Gobierno neuquino anunció este martes el otorgamiento de una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta a, y contó con la participación del ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, y el director de la región Cuenca Neuquina y Vaca Muerta de la firma, Martín Bengochea.El mandatario provincial, y resaltó que “el trabajo articulado entre los municipios, la provincia, las empresas y los trabajadores ha permitido disminuir a la mitad la tasa de desempleo, llegando prácticamente a los niveles registrados antes de la pandemia”.Asimismo, destacó que la compañía "está diversificando el objeto de su desarrollo hidrocarburífero en la cuenca neuquina, está apostando al desarrollo del petróleo no convencional a partir de toda la curva de aprendizaje que ha desarrollado en materia de gas y, sin lugar a dudas, es un jugador decisivo, fundamental, y estratégico, socio y aliado en la provincia, que ha permitido que este año en el país haya gas”.“Llevamos adelante las distintas gestiones tendientes a lograr una inversión récord de US$ 2.300 millones en un año y medio; sin lugar a dudas creímos en un trabajo articulado, en equipo y esto es lo que posibilita que ahora Tecpetrol diga presente en el desarrollo del petróleo no convencional", indicó Gutiérrez.Por otra parte,, sino que también está proveyendo los caños para la construcción del nuevo oleoducto de Oldelval a Bahía Blanca"."De la misma manera, somos auspiciosos y positivos con las últimas pruebas que se están desarrollando del oleoducto de Otasa a Chile, que permitirá que nuevamente podamos transportar aproximadamente 115 mil barriles de petróleo a Chile”, expresó el gobernador.Además, anticipó que "la empresa de bandera YPF habrá de alcanzar en julio del año que viene el autoabastecimiento y no tendrá que importar más petróleo, y a principios de 2024 podremos alcanzar al autoabastecimiento en materia de gas”.A su turno,"En una primera etapa estamos previendo una inversión cercana a los US$ 500 millones para poner en marcha esta producción de Puesto Parada, para poder llegar a una producción de, al menos, 15 mil barriles”, afirmó.Por último, Markous agregó que “si los resultados son buenos se podrá, inclusive, duplicar esta producción y llegar a los 30 mil barriles de petróleo”.El área Puesto Parada consta de 159 kilómetros cuadrados que, de acuerdo con la ventana de distribución de fluidos en la formación Vaca Muerta, produce petróleo negro.Con esta nueva concesión, la provincia de Neuquén suma 46 proyectos no convencionales de shale y tight, abarcando una superficie de 9.742 kilómetros cuadrados, lo que representa un 32 % de la superficie total de Vaca Muerta.