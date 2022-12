La economía mundial entraría en recesión en 2023

Prevén una contracción de las economías mundiales. /Foto: archivo.

El estudio cuestiona la rapidez en el accionar de las instituciones bancarias europeas para contener la inflación. /Foto: AFP.

La actividad económica mundial entraría en contracción en 2023, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (Cebr), consultora británica con sede en Londres.Si bien el Producto Bruto Interno (PBI) mundial superó los US$ 100 billones por primera vez este año y llegaría a los US$ 206 billones en 2027, el estudio estima que habrá una recesión en 2023., afirmó Kay Daniel Neufeld, director y jefe de previsiones en el Cebr.A la vez, señaló que“La buena noticia es que la inflación debería caer rápido,. La mala noticia es que en muchos países se necesitará una recesión para que eso suceda”, agregó.Los hallazgos del estudio son más pesimistas que las últimas estimaciones del FMI de octubre pasado, cuando advirtió que más de un tercio de la economía mundial se contará en 2023.Otro punto recalcado por el informe es que, de cara a los próximos años,, motorizadas por los recursos naturales, y algunas de ellas alcanzarán y superarán algunos de los países tradicionalmente más ricos.El crecimiento en varias de estas economías estará motorizado por los recursos naturales y las energías fósiles que continuarán con un “importante rol” en el marco de la transición energética, mientras otro grupo de ellas lo hará buscando nichos en las cadenas de valor a través de reformas y mayor productividad.Uno de los principales cambios en las perspectivas del Cebr es que, ocho años después de lo que se estimaba inicialmente, como consecuencia “del golpe a la economía china por parte de la política ´cero Covid´, y un aumento en las tensiones del intercambio entre China y Occidente”, segùn reportó el diario británico The Guardian.“Este cambio en las proyecciones viene de la mano de que la economía estadounidense y el dólar sorprendieron más de lo esperado, mientras que los desarrollos domésticos en China debilitaron sus perspectivas económicas”, indicó Karl Thompson, economista del Cebr quién también advirtió por el estancamiento demográfico del país asiático.Por su parte, India está encaminada a convertirse en la tercera potencia tras alcanzar el quinto lugar –superando a Reino Unido en 2021-, impulsada por su crecimiento demográfico.lo cual le permitirá ingresar en el podio.