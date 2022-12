Una empresa china duplicará su inversión en el litio de Salta

El anuncio de la inversión en la embajada argentina en China.

Sabino Vaca Narvaja resaltó la labor de la Mesa del Litio en la promoción de inversiones en el sector.

, con el objetivo de exportar litio por US$ 4.000 millones anuales desde principios de 2024.Tsingshan Holdings es una empresa privada china con base en la industria del acero inoxidable y el níquel, que en Argentina posee el 49,9% de participación en el proyecto salteño Centenario Ratones. En esta iniciativa la compañía decidió duplicar su inversión para pasar de tener previsiones de producción al principios de 2024 por 24 mil toneladas anuales a casi 50 mil toneladas. La decisión se tomó en respuesta a la creciente demanda de minerales utilizados en baterías de vehículos eléctricos, lo que a la Argentina le implicaría la exportación de recursos minerales por US$ 4.000 millones anuales.de los cuales ya se utilizaron alrededor de 270 millones de dólares. El diplomático argentino mantuvo una serie de reuniones con la minera china en la ciudad de Shanghái, en las que se realizó un balance del sector y se resaltó la importancia de la reconversión de la industria automotriz argentina hacia la electromovilidad.En ese sentido, celebró el camino iniciado por los gobernadores de laque la semana pasada se reunieron en Salta con las autoridades de YPF Tecnología (Y-TEC) y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia para trabajar conjuntamente en la investigación, producción, industrialización y comercialización del litio. “La Argentina comparte la Cordillera de los Andes con Chile, por lo que puede presuponerse que ambos países tienen recursos mineros casi similares. Sin embargo, Chile exporta actualmente 20 veces más minerales que la Argentina", dijo Vaca Narvaja.Chile exportó US$ 65.000 millones en 2021, contra US$ 3.300 millones de Argentina en el mismo período, por lo que Vaca Narvaja destacó que “se trata de una pauta concreta del potencial de crecimiento que tiene la minería en el país”. “En Chile –señaló- la minería es vital para al desarrollo económico. Estas empresas realizan un aporte determinante a las principales variables macroeconómicas, principalmente a las exportaciones, que son la principal fuente de divisas y, adicionalmente, robustecen los ingresos del fisco".El diplomático también resaltó que la minería realiza "una relevante contribución al PIB, a la inversión, y en menor medida, aunque de manera creciente, al empleo. La creciente integración de la minería con otros sectores productivos potencia la economía nacional en su conjunto”. De los nueve proyectos mineros de capitales chinos en el país, seis corresponden a proyectos de extracción de litio, reseñó el embajador argentino en China, en referencia a los emprendimientos Tres Quebradas y Laguna Verde, en Catamarca; Cauchari y La Providencia en Jujuy; y Mariana y Centenario Ratones, en Salta.