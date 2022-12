En Roma esperan a Dybala y dicen que no ven "la hora de abrazarlo"

Paulo Dybala, delantero de la Selección argentina y del club Roma, llegará este jueves a la capital italiana y podría estar disponible para el partido del 4 de enero cuando su equipo enfrente a Bologna por la decimosexta fecha de la Serie A."Ya está el día: Dybala volverá a Trigoria (el predio deportivo de la Roma) el 29 de diciembre, once días después de la final del Mundo ganada por Argentina", indicó hoy el diario italiano La Gazzetta dello Sport.En tanto, en las redes sociales del club romano sus hinchas postearon frases de bienvenida a "La Joya", con mensajes comoEl entrenador José Mouriño y su cuerpo técnico no ven al futbolista surgido en Instituto de Córdoba desde hace un mes y medio, aunque observarán las condiciones en las que se reintegre el jugador al club, pero entienden que "Dybala marca el ritmo de los partidos"."Si bien no juega como titular desde octubre pasado, cuando se fue al Mundial, es cierto que llega bien entrenado desde Qatar a pesar de los pocos días que estuvo de vacaciones en Córdoba", señalaron desde el club romano.