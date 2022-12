Agustina Gorzelany: "El foco ya está puesto en 2024"

Agustina Gorzelany es la goleadora de Las Leonas (Foto Hockey Prensa).

Agustina Gorzelany, una defensora de Las Leonas que tiene además una gran capacidad goleadora, resaltó hoy que el foco del seleccionado femenino de hockey sobre césped de la Argentina "ya está puesto en 2024", en alusión a los Juegos Olímpicos de París." comentó la jugadora de San Martín ("mi único club en la Argentina", confesó), en una entrevista que concedió a Télam.La jugadora de 26 años atendió a Télam luego de haberse alzado con el Olimpia de plata en la disciplina, en la tradicional celebración que el periodismo deportivo argentino realiza año tras año.Gorzelany se impuso entre las preferencias de la prensa especializada, por encima de tres compañeras en Las Leonas como Belén Succi, María José Granatto y Eugenia Trinchinetti."No siento que esta sea una distinción que gané en forma individual sino más bien creo que es un premio al equipo. Porque para que una se destaque tiene que ver el rendimiento global colectivo" insistió la defensora, que resultó la máxima anotadora albiceleste y del torneo en el último Mundial España-Países Bajos, con 8 conquistas."Estuve nominada con grandísimas compañeras y jugadoras. Por eso que el premio haya recaído en mí me llena de orgullo", consideró.", remarcó a Télam la exjugadora de Grossflottbeker (Gthgc) de Hamburgo, Alemania.Las Leonas fueron subcampeonas mundiales en julio pasado, tras perder la final en Terrassa ante Países Bajos (3-1), el rival que todavía asoma como un paso por delante del equipo que dirige el DT Fernando Ferrara.s", dijo Gorzelany, no sólo en referencia a la caída en la definición ecuménica sino también a los dos tropiezos en Santiago del Estero (1-3 y 0-2), en sendas jornadas de la actual edición de la FIH Pro League.Pero insisto este torneo nosotras lo tomamos como para ir mejorando nuestro rendimiento", aclaró la defensora.Gorzelany ya disfrutó ganar con el seleccionado Sub-21 un título Mundial, cuando se consagró campeona en Chile 2016.Sin embargo, la jugadora porteña todavía no pudo festejar con la medalla dorada con el seleccionado absoluto, perdiendo finales de Juegos Olímpicos Tokio 2021 y Mundial 2022."Es la cuenta pendiente que tenemos, pero tenemos que trabajar despacio y sin ansiedad". subrayó la defensora de San Martín,el club ubicado en Sáenz Peña, la localidad del partido bonaerense de Tres de Febrero.", remarcó la jugadora nacida el 11 de marzo de 1996.Gorzelany anticipó que durante la temporada 2023 jugará en la Argentina y no lo hará en el exterior, es decir que continuará en San Martín."San Martín es único para mí, me voy a quedar en el país porque pretendo retomar los estudios", reveló, en alusión a sus estudios en diseño, tecnología y negocios.Identificada por la utilización del dorsal con el número "3" en la camiseta celeste y blanca, la jugadora no oculta que su elección tiene relación directa con el casco del mismo número que su padre Alejandro utilizó mientras luchaba como combatiente de Malvinas en 1982."Los combatientes de Malvinas me generan un orgullo tremendo. Que se los haya recordado durante la ceremonia (en alusión al acto de entrega de los premios Olimpia) es más que merecido", finalizó "Gorze".no olvidará lo que fue su temporada 2023 en la que además de brillar con la camiseta argentina para Las Leonas, también