Un veterano de guerra viajará en un velero al cabo de Hornos

Un velero en el que entre su tripulación se encuentra un sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas, zarpará en enero desde el puerto de Ushuaia con destino al cabo de Hornos, en el marco de una nueva travesía.Por primera vez en la embarcación viajarán dos mujeres a bordo del, que entre otras expediciones navegó en enero del 2020 por la Antártida para visitar la escuela más austral del país y visitar distintas bases.Además, el velero en febrero del 2017 había efectuado un homenaje a los soldados fallecidos en el Crucero "ARA" General Belgrano, entre otros viajes.El "Galileo", un velero oceánico del tipo Navaltec 38, de 11.50 metros de eslora, 3.75 de manga, 1.65 de puntal y 1.70 metros de calado zarpará el 8 de enero desde Ushuaia, lugar en el que se encuentra fondeado.Al respecto, dijo a Télam que "la travesía será de tres semanas y abarcará puerto Karelo, Almanza por agua argentina para luego cruzar el Beagle y por primera vez en la historia nos metemos en aguas chilenas"."Nosotros siempre, aún en la guerra, navegamos por aguas argentinas, esta vez en chilenas y vamos a Puerto Williams donde haremos migraciones, entre otros trámites", agregó Navas, oriundo de Bahía Blanca.El ex combatiente dijo ", que une el Atlántico con el Pacífico y uno de los pasajes más difíciles del mundo"."Nuestro objetivo es desembarcar en esa roca gigante, el último punto del continente americano, es una reserva natural para Chile, donde estimo que estaremos entre dos y tres días", comentó.En el marco de la, Navas dijo que "en esta oportunidad, que navegaron con nosotros en viajes cortos".Según indicó, se trata de Verónica Varas y Cynthia Burna, quienes cuentan con experiencias en navegación por el río de La Plata y que es la primera vez que incursionan en el sur del continente."Cabo de Hornos es un desafío", indicó el ex combatiente.Asimismo, Navas dijo que la tripulación estará compuesta además por el capitán Andrés Antonini, Jorge Patoco, patrón y jefe de navegación, junto a Mario Monserrat y Ernesto Niedzwiecki, también navegante quien cuenta con experiencia en los mares del sur.por cabo de Hornos", agregó el ex tripulante del Crucero General Belgrano."Es por el tema de meteorología, hay que aguantar hasta que esté adecuada y llegado el caso habrá que estar en alguna caleta hasta que cambien mareas porque", indicó.Navas dijo que "la, pero dependerá de la meteorología y de la marea también, porque necesitamos la marea a favor para que nos saque del canal"."Estamos preparando los últimos aprestos", comentó al detallar que en cuanto a la logística deberán contar con "500 litros de gasoil para situaciones de emergencias, más de 150 litros de agua potable, sumado a víveres secos y frescos, entre otros elementos."Llevamos suministros para 35 días porque si llega a pasar algo y hay que quedarse cuatro o cinco días más hay que estar preparados", dijo.Finalmente, Navas sostuvo que ""."Vamos con una nueva experiencia, a navegar a la vista de la costa chilena por lo que podremos fondear en algún fiordo o caleta", concluyó.