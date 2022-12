Corea del Sur prometió desarrollar armas para prevenir ataques con drones norcoreanos

Drones norcoreanos incursionaron en el espacio aéreo del Sur.

La incursión del lunes llevó a Seúl a hacer disparos de advertencia y desplazar aviones de combate y helicópteros para derribar los drones

Los militares pudieron identificar los drones intrusos tanto con dispositivos de detección como a simple vista

Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur. Foto: AFP.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, prometió acelerar el desarrollo de una unidad de vehículos aéreos no tripulados, un día después de que drones norcoreanos cruzaran la frontera con Corea del Sur."Ya hemos planeado crear una unidad de vehículos aéreos no tripulados para realizar operaciones de vigilancia e inteligencia en instalaciones militares importantes de Corea del Norte, pero después del incidente del lunes, aceleraremos la creación de una unidad de drones lo antes posible", dijo Yoon.Además, criticó al Gobierno anterior por no haber realizado "ejercicios contra esos drones desde 2017, cuando el anterior presidente, Moon Jae-in (2017-2022), asumió el cargo y un dron norcoreano invadió Corea del Sur".TambiénEl lunes, al menos cinco drones norcoreanos entraron en el espacio aéreo de Corea del Sur.Las Fuerzas Armadas surcoreanas se disculparon por no lograr derribarlos, tras enfrentar fuertes críticas por su falta de puntería.La incursión del lunes llevó a Seúl a hacer disparos de advertencia y desplazar aviones de combate y helicópteros para derribar los drones, uno de los cuales llegó cerca de la capital."Ayer, cinco drones enemigos invadieron el espacio aéreo surcoreano y nuestras fuerzas armadas los detectaron y rastrearon, pero nos disculpamos por no haber podido derribarlos", señaló el Estado Mayor Conjunto en un comunicado.Las Fuerzas Armadas reconocieron que pueden enfrentar "drones de ataque que presentan una amenaza real" pero que su capacidad es limitada contra otros de espionaje, de menor tamaño."Como resultado, la falta de preparación militar causó mucha preocupación pública", agregaron las Fuerzas Armadas.Según los militares,Los militares pudieron identificar los drones intrusos tanto con dispositivos de detección como a simple vista. Realizaron unos 100 disparos contra ellos, pero no pudieron derribarlos.Esta fue la primera vez desde junio de 2017 que drones norcoreanos incursionaron en el espacio aéreo del Sur, y se produjo tras una reciente oleada de pruebas armamentistas de Corea del Norte.Al respecto, el presidente del Parlamento norcoreano, Choe Ryong-hae, celebró que el país puso fin a la "tiranía del imperialismo" y al "chantaje nuclear" estadounidense al concluir la formación de sus fuerzas nucleares."Nuestro partido planteó e implementó de forma brillante la importante misión de crear las fuerzas nucleares del país, para tener un Estado fuerte, y con ello puso punto final al chantaje nuclear de Estados Unidos", dijo Choe en un discurso que pronunció con motivo del 50 aniversario de la Constitución, según recoge el periódico oficialista Rodong Sinmun.Corea del Norte se proclamó "potencia nuclear" en 2005 y ese mismo año realizó tres pruebas nucleares. El régimen comunista asegura que necesita armas atómicas para disuadir una invasión de Estados Unidos, que tiene 28.500 soldados en Corea del Sur.