Cuatro provincias con alertas amarillas por tormentas y una por vientos

Misiones es una de las provincias alcanzadas por el alerta por tormentas. Foto de archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes que rige un alerta por tormentas para las provincias de, que serán acompañadas de, ocasional caída dea, mientras enSegún el reporte del organismo para las 6.05 de la mañana, el este de Formosa, toda la provincia de Misiones, gran parte de Corrientes y las localidades chaqueñas de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando presentan alertas amarillas por tormentas, donde"Estas podrán ser localmente fuertes y serán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos", precisó el organismo.En estas zonas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.En tanto, en las mesetas santacruceñas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino rigen alertas amarillas por vientos del oeste o sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.Para este área, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado.