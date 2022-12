El FdT y un año atravesado por hechos conmocionantes que reabren la tensión centralismo-federalismo

El Frente de Todos vivió un año convulsionado, atravesado por los debates internos y los ataques contra sus principales figuras / Foto: Cris Sille.

El llamado a la unidad, pese a todo

El PJ puso a funcionar la maquinaria y activó todas las ramas dormidas por el estado de alerta y movilización que significó el intento de magnicidio / Foto: Cris Sille.

"Mi misión como Presidente es mantener la unidad del Frente de Todos" Alberto Fernández

Durante todo el año Fernández bregó por la unidad de la coalición / Foto: Presidencia.

El primer cimbronazo

"La unidad del FdT nunca estuvo en discusión" Cristina Kirchner

Tomó mayor protagonismo la otra pata importante en la coalición, que encabeza el actual ministro de Economía y entonces presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

La segunda mitad del año

El llamado a la unidad y la decisión de ponerla a resguardo pese a todas las diferencias fue una constante a lo largo de este año y, en reiteradas ocasiones, constituyó la principal preocupación por parte de los principales referentes del FdT / Foto TW @m

Cristina Fernández: "No voy a ser candidata a nada en 2023" VER VIDEO

El Frente de Todos vivió un año convulsionado,, entre ellos el atentado contra la vicepresidenta, y concluye el 2022 inmerso en la puja más dura que haya afrontado desde su conformación, en el marco de la controversia federalismo-centralismo, que se refleja en la réplica a la Corte de que el fallo que restituye fondos a la CABA es de imposible cumplimiento.En un escenario en el que reapareció la tensión política tras la épica victoria de Argentina en el Mundial Qatar, el presidente Alberto Fernández tendrá además un motivo para el brindis a partir del último indicador de inflación mensual, que mostró una baja, a pesar de lo cualEl llamado a la unidad y la decisión de ponerla a resguardo pese a todas las diferencias fue una constante a lo largo de este año y, en reiteradas ocasiones, constituyópor parte de los principales referentes del FdT, ya que en algunos momentos las declaraciones que se cruzaban desde los distintos sectores parecían indicar una fractura inminente.Pero eso no sucedió y todo indica que tampoco sucederá, aunque en otros momentos de la historia del peronismo haya sido así.Desde el inicio del año, ante cada pelea de la 'gran familia FdT', se repitió el mismo accionar: enfrentamiento por un tema puntual, rumores de ruptura, voces que remarcaban sobre la necesidad de unidad, reagrupamiento ante un ataque opositor o ante una situación muy difícil en la gestión, y finalmente negación del quiebre aun sin resolver las diferencias.Así,que comenzó con una diferencia importante entre el sector que conduce el Presidente y el espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, focalizado en las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional para la renegociación de la deuda pública que se originó por el préstamo de 44 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri.Si bien ese debate aún continúa, otros hechos de una gravedad inusitada signaron los días la coalición como el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner; la ofensiva del Poder Judicial con la causa Vialidad donde condenaron a la Vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; y la intempestiva renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.En retrospectiva, la capacidad para mantener unido a un frente político compuesto por sectores sindicales, movimientos sociales y agrupaciones políticas de distintas procedencias y perfiles debe anotarse como uno de los logros del rol que ha cumplido Alberto Fernández, quien en actos, entrevistas o declaraciones 'en off' en giras internacionales mantuvo una misma postura irreductible: la necesidad de mantener unido al FdT."Mi misión como Presidente es mantener la unidad del Frente de Todos", definió a mediados de diciembre en una entrevista televisiva, pero podría ser una frase dicha en marzo o en agosto, ya quee instó a "resolver las diferencias sin agresiones", y hasta fue quien propuso la realización de unas primarias abiertas.El 2022 comenzaba con un mensaje claro del kirchnerismo, desde donde adelantaban que estaban de acuerdo en pagar la deuda con el FMI pero alzaban su voz contra los efectos que acarrearía cualquier ajuste y exigían que la negociación con el organismo se resolviera a través de una 'solución política', como que proporcionalmente pagaran más 'los que fugaron los dólares'.Esta situación derivó, al anunciarse el acuerdo y someterse a votación en el Congreso a fines de enero, en que el diputado y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner presentara su renuncia a la jefatura del bloque del FdT en al Cámara baja. Allí, en pleno verano de un año no electoral y con la recuperación de la 'normalidad' luego de la pandemia, ocurría el primer cimbronazo para 'la gran familia' que veía por televisión al propio jefe de Estado admitir:Semanas después, la Vicepresidenta aclaraba que "en el Gobierno no hay peleas, sino debates de ideas" y más tarde resaltó que "la unidad del FdT nunca estuvo en discusión".Cuando parecía que llegaban tiempos más serenos y Alberto Fernández y Cristina Kirchner podían compartir un acto, durante una presentación en Tecnópolis por los 100 años de la petrolera estatal YPF, la Vicepresidenta le pidió al Presidente que "use la lapicera" y, a partir de allí, se sucedieron una serie de desencuentros que culminó con la salida del ministro Guzmán un 2 de julio, anunciada por el economista desde Twitter justo cuando la titular del Senado encabezaba un acto partidario.Ese momento fue el punto crucial para el FdT, en el que, que encabeza el actual ministro de Economía y entonces presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, porque todas las partes entendieron el riesgo institucional que se había desatado.En ese contexto, volvió el diálogo entre el Presidente y la Vicepresidenta y se instauró la tan reclamada mesa política para debatir y tomar las decisiones que primero tuvo a Silvina Batakis como titular transitoria del Palacio de Hacienda, pero luego se optó por el desembarco directo de Massa.Este tramo fue diferente para el FdT porque a sus diferencias por la gestión, el acuerdo con el Fondo y la cuestión electoral referida a la realización de las PASO , se agregaron dos condicionantes que contribuyeron al acercamiento entre las partes: el intento de asesinato de Fernández de Kirchner y la evolución de la causa Vialidad.El PJ puso a funcionar la maquinaria ydel jueves 1° de septiembre.Pero allí también hubo desencuentros porque la idea de realizar una gran marcha en repudio de la violencia y al atentado contra la figura política determinante de esta etapa del peronismo, algo que emularía el 17 de octubre, nunca se llegó a realizar, aunque sí hubo una gran concentración el viernes 2 de septiembre, al día siguiente del ataque.Por otro lado,también en la CGT y en los movimientos sociales, por lo que al final hubo tres actos por el Día de la Lealtad y Alberto Fernández, presidente del PJ nacional, no participó de ninguno.Semanas después, desde el kirchnerismo se empezó a gestar un clamor popular para que la Vicepresidenta sea nuevamente candidata presidencial el año próximo y en noviembre se realizó un acto en el estadio único Diego Maradona de La Plata con el eslogan 'La Fuerza de la Esperanza', por lo que más de uno se ilusionó con verla como otra vez como postulante.Esa expectativa duraría poco porque ante el veredicto de primera instancia en la causa de Obra Pública, la propia Fernández de Kirchner echó por tierra cualquier especulación:Diciembre comenzó con ese shock político peroel próximo año con la baja gradual de la inflación.En un año muy complejo, el FdT sigue unido, atravesó momentos difíciles y los deseos para 2023 están basados en la economía.