La historia de los refranes: "El pez por la boca muere"

El pez por la boca muere

"El pez por la boca muere" (Brenda K. Starr) VER VIDEO

Sirva esta metáfora marinera para hacer un llamado a la discreción…Es ese don de la reserva para guardar un secreto. O para no contar algo que se sabe y no hay necesidad de que lo sepan los demás…El pez del refrán nos recuerda que el éxito de la pesca depende de su descuido; por no advertir el peligro, abre la boca para morder el anzuelo, y esa es¡Y sí! La única diferencia real con las personas es el destino posterior a la mordida del anzuelo: los peces pueden terminar en una corvina a la vasca,etc.Pero las personas terminamos invariablemente… en problemas… ¡Y sí! Por ejemplo: cuando usamos la lengua de más y nos exponemos dando una información delicada (propia o ajena),de ese desliz… Para eso está la sabiduría popular con sus refranes: para en-se-ñar-nos…Este dicho se complementa con otro que expresa lo mismo desde la vereda de enfrente: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice… Es así nomás:, como la persona que abre la boca para hablar demasiado y se pone en ridículo, son víctimas de su propia estupidez…Bueno, digamos “víctimas de su propia indiscreción”… No olvidemos que hay palabras que acarician, otras que hieren, otras que destrozan… ¿Qué tienes tú que agregar a esto, Brenda K. Starr?