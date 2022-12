"Cómo acabar con la escritura de las mujeres", el libro que repiensa el canon literario

La neoyorquina Joanna Russ (1937.2011)

La escritora y académica(Nueva York, 1937-Tucson, 2011) es considerada una de las pioneras de la ciencia ficción feminista, a la par de la también estadounidense(1929-2018), sobre todo a partir de su novela), que escribió mucho antes del ensayo, rescatado y editado recientemente en la Argentina en el que la ensayista pondera las genealogías de las escritoras como forma de contextualizar y repensar la identidad en un mundo en el que las tradiciones literarias parecían prescindir de ellas.Publicado por los sellos Barret y Dos Bigotes, el libro cuenta con la traducción de la escritora y poetay un prólogo de la editora y fundadora de las revistas Bookslut y Spolia,, que potencia y complejiza los planteos de Russ desde el presente, un período con diferencias marcadas en relación al contexto en el que fue escrito este ensayo.Crispin (Kansas, 1978) dice que desde el año en que se publicó originalmente, 1983, al presente "algunas cosas han mejorado" y cita como ejemplo que la proporción de firmas en relación a sexo y raza han mejorado pero advierte que, sin embargo, "los hombres blancos siendo los expertos".En esas páginas, la editora y autora, dice Russ en el capítulo "Falta de modelos a seguir".Este primer libro suyo traducido al español es una forma de acercarse a la obra de una autora nacida en El Bronx, con padres docentes que estudió literatura y se graduó en la Universidad Cornell y ejerció con pasión como profesora de literatura inglesa en otra universidad como la de Washignton.De hecho este libro, publicado 15 años después de su primera novela "Picnic on Paradise", está dedicado a sus estudiantes. La actividad docente está referenciada a lo largo de los capítulos, como si entre la escritura de la ficción y este ensayo, el aula hubiese sido un espacio privilegiado de pensamiento, para trazar líneas de continuidad, rupturas y conjeturas acerca de la forma en la que se narra la ficción.Obsesionada por marcar la importancia de la difusión de autoras mujeres, Russ escribe:La ganadora de los premios Nébula a mejor relato corto en 1972 por "When it changed" y del Hugo a mejor novela corta en 1983 por "Alma", sostiene esta advertencia en datos como el que presenta acerca de que a pesar de que las mujeres escribieron de uno a dos tercios de las novelas publicadas en inglés en el siglo XVIII y de que dominan ciertos géneros como las novelas detectivescas o el gótico moderno, no son impulsadas a la escritura como práctica central y laboral.En ese mapa de autoras que construye en su ensayo,Además recupera lo que contaba la hija y biógrafa de Marie Curie, Eve, quien describía cómo su madre se ocupaba de la tareas de limpieza, las compras, la cocina y el cuidado de sus hijas sin compartir esas responsabilidades con su marido Pierre Curie.Si el título del libro puede presentarlo como un manual: "Cómo acabar con la escritura de las mujeres",Russ, autora también de la novela "El hombre hembra", que, advierte.Y los contrapone a cómoAutora de una obra de ciencia ficción, fantasía y crítica literaria, militante feminista y docente,Como dice Crispin en el prólogo lo que hizo en su exploración crítica Russ fue