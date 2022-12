El Gobierno pagará con bonos del Tesoro a CABA y pedirá una revocatoria

Fernández anunció el pago de fondos coparticipables a CABA para cumplir el fallo de la Corte.

El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA. — Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

Por eso instruí a la JGM para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. — Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes quea la vez queEl jefe del estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para quey anticipó que "se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos"."Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o de una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes".Sobre este punto, indicó quey añadió que, "siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda".La decisión de acatar el fallo, que convalida en los hechos un aumento de los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, fue comunicada por el Presidente esta mañana a través de la red social Twitter."Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", comenzó escribiendo el jefe de Estado.La Corte Suprema dispuso el miércoles último que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso en 2016 de la Policía Federal.Si bien se trata de una decisión sobre una medida cautelar pedida por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y no una decisión sobre la cuestión de fondo,En ese sentido, Fernández reveló hoy que, pese a que esa medida "viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente", el Gobierno cumplirá lo dispuesto y, para ello, "se utilizarán bonos TX31".El conflicto Nación-Ciudad surgió cuando, a poco de iniciar su gestión en el 2016, el presidente Mauricio Macri subió la participación porteña en los impuestos coparticipables del 1,40 al 3,75 por ciento.Ese incremento, considerado injusto por el Gobierno Nacional y la mayoría de las provincias, fue desactivado en septiembre de 2020, cuando Fernández estableció que le correspondía un 2,32 por ciento a CABA.Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.Así se inició un proceso en el que las partes fueron convocadas para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente, pero el intento de mediación fracasó.Este lunes, el presidente Alberto Fernández reveló que"Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas", añadió Fernández a párrafo seguido.Desde la oposición,y prometióNo obstante la promesa de Bullrich, este lunes ingresó una denuncia por "desobediencia" a funcionarios de la administración nacional, que será investigada por el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González, según confirmaron a Télam fuentes judiciales.El Presidente hoy advirtió que debía "respetar las leyes vigentes", pero remarcó: "El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto".En este punto, el mandatario explicó que "ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos".Paralelamente, el Presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley -para tratar en "sesiones extraordinarias"- que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22"."Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce", sostuvo para finalizar el jefe de Estado.