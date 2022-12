El proyecto de ley de nuevo blanqueo arrancará con una alícuota del 2,5%

El proyecto de ley deprevé el pago de alícuotas que arrancarán en elEn el proyecto se establece que funcionarios nacionales y sus familiares no podrán acceder a este blanqueo, así como tampoco quienes hayan sido alcanzados por el Aporte Solidario dispuesto para morigerar los efectos de la pandemia.Según el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía, al que Télam tuvo acceso, los sujetos alcanzados serán las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas.Los bienes comprendidos serán laAsimismo, se duplican las alícuotas para los bienes del exterior cuando no exista repatriación, entendiendo por regreso de bienes cuando el monto en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren.También se establece un régimen simplificado con unaaplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta US$ 50.000.Entre los considerandos más importantes se destaca que para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de unaque dé cuenta del monto exteriorizado.Los sujetos que adhieran a este proyecto de ley quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados.Esto incluye a quienes hubieran omitido declarar los siguientes impuestos: Ganancias, Internos y al Valor Agregado, Bienes Personales y de la contribución especial de Cooperativas.A diferencia de lo sucedido con el blanqueo impulsado por el gobierno anterior, habráEn concreto, no podrán ingresar los sujetos que entre el 1° de enero de 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas así como sus cónyuges, convivientes, padres e hijos.Otro aspecto destacado es la incorporación de colaboradores como procedimiento para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en la Argentina.La función de los colaboradores permitirá la eventual detección y/o localización tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario.Se aclara que la autoridad de aplicación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) podrá acordar con el colaborador, en los términos que a esos efectos fije la reglamentación, el monto de la recompensa, auqne esta no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado.Quienes hagan uso de esta figura gozará de protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario,.Además,, en caso de corresponder, cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de un acuerdo de colaboración.El nuevo blanqueoque entrará en vigencia la semana que viene y recibirá información de los movimientos bancarios de contribuyentes argentinos residentes en ese país.Este acuerdo, permitirá tomar conocimiento de forma automática sobre las tenencias financieras de residentes argentinos en Estados Unidos.Para ponerlo en marcha, la AFIP reforzó su sistema de seguridad con la incorporación de un software especialmente solicitado por Estados Unidos y la instalación de cámaras en el sector que procesa los datos provenientes del país del norte.