Críticas y rechazos a talibanes por prohibir a las mujeres en Afganistán trabajar en ONGs

La ONG británica Christian Aid dijo que suspendía su labor en Afganistán, con lo que ya son cinco las organizaciones que tomaron esa decisión, después de que el Gobierno talibán prohibiera a las mujeres trabajar en el sector humanitario, una medida ampliamente criticada por la comunidad internacional.Al igual que la decisión que atomaron Save The Children, el Consejo Noruego para los Refugiados, CARE Internacional y el Comité internacional de Rescate (IRC), hoy Ray Hasan, responsable de Christian Aid anunció a través de un comunicado que se suma a la interrupción de su labor en Afganistán."Lamentablemente, interrumpimos el trabajo de nuestros programas. Christian Aid busca rápidamente aclaraciones sobre este anuncio y exhorta a las autoridades a revertir la prohibición", declaró Hasan en el comunicado citado por la agencia de noticias AFP."Sin empleadas, las organizaciones no pueden continuar su labor. Estoy a favor de suspender por el momento el apoyo que junto a otros estamos prestando", indicó la ministra alemana de Desarrollo, Svenja Schulze., sin precisar si la directiva también concernía al personal femenino extranjero, bajo la amenaza de perder su autorización de trabajar en el país, argumentando haber recibido denuncias de que se incumplían las reglas de vestimenta islámica.El anuncio llegó pocos días después de que los talibanes prohibieran el acceso a enseñanza universitaria a las mujeres, que desató críticas de la comunidad internacional, incluyendo a buena parte del mundo islámico.Schulze anunció que junto al Banco Mundial propondría una reunión de las partes representadas en el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán (ARTF, por sus siglas en inglés) para debatir la cuestión.El fondo es administrado por el Banco Mundial y financia, por ejemplo, parte del sistema sanitario y educativo afgano.Alemania ostenta la presidencia del G7 hasta finales de este año."Prohibir a las mujeres trabajar en el sector humanitario solo reducirá nuestra capacidad de ayudar al número creciente de personas en necesidad, y amenaza con agravar la terrible crisis humanitaria a la que se enfrentan mujeres y chicas jóvenes", añadió Hasan.El responsable de Christian Aid insistió en que hay "millones de personas (...) al borde de la hambruna" en el país, hasta el punto de haber casos de familias "tan desesperadas que se han visto obligadas a vender a sus hijos para comprar comida".Por su parte, el jefe en funciones de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), Ramiz Alakbarov, se reunió hoy con el ministro de Economía afgano, Mohamad Hanif, para reclamar que retiren la prohibición, sin que hayan trascendido más detalles, informó la agencia de noticias Europa Press."Millones de afganos necesitan ayuda humanitaria y retirar las barreras es crucial", indicó Alakbaroov a través de un mensaje en su cuenta de Twitter., áreas en el que los trabajadores humanitarios tienen un papel "inconmensurablemente importante que desempeñar".La programación de Unicef brinda servicios a "19 millones de personas, incluidos más de 10 millones de niños, en todo el Afganistán" y, al igual que las ONGs, sin el trabajo de las mujeres -que constituyen la mitad de la población- continuar con la labor será extremadamente dificultoso si no imposible.