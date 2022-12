"Estoy destrozada. Quiero que mi hijo regrese sano", dijo la mamá de Lucas Escalante

Familiares se juntaron para reclamar justicia. Foto: Leo Vaca

El joven está desaparecido desde el 9 de diciembre. Foto: Leo Vaca

Los detenidos y la investigación

Sus allegados pidieron que se deje de "encubrir a la policía". Foto: Leo Vaca

La desaparición

La madre de Lucas Escalante, el joven de 26 años desaparecido el 9 de diciembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela junto a su amigo Lautaro Morello , quien fue hallado asesinado y calcinado la semana pasada en un campo cercano en Guernica, dijo este lunes estar "destrozada" y pidió que su hijo "regrese sano", durante una concentración que se realizaba en la mañana de este lunes frente a la fiscalía de Florencio Varela., mamá del joven desaparecido hace 17 días, en la puerta de las oficinas del Ministerio Público, ubicadas sobre la avenida Presidente Perón al 400 de la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.Allí,y que se deje de "encubrir a la policía"."Queremos Justicia por Lautaro y aparición con vida ya de Lucas. Basta de encubrir a la policía. Acá hay un policía implicado y necesitamos que se mueva lo que se tenga que mover para que Lucas aparezca ya. Estamos cansados de esperar, estamos cansados de que sea todo tan lento", manifestó a los medios Romina, hermana de Lucas, en una conferencia de prensa improvisada en la entrada de la fiscalía.Además,, y negó que pertenezcan a su hermano."Nosotros nos enteramos por las noticias lo del hallazgo de los restos óseos. Nos dijeron que se trataba de restos humanos de vieja data que no coincidían con la desaparición de Lucas", precisó Romina.Por otra parte,"Sabemos que estas dos personas que están detenidas claramente tienen algo que ver. No cualquiera firma una acusación contra él y se queda en el calabozo tranquilo sin hablar y sin declarar. No declaran. Sé que están en su derecho, pero hay dos familias desesperadas que necesitan saber la verdad", expresó la mujer, haciendo referencia a Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor y cadete de la fuerza, y su primo, Maximiliano Centurión, detenidos el viernes 16 pasado luego del análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.Es que, ubicado en la localidad de La Capilla, partido de Florencio Varela, según establecieron los pesquisas.El otro detenido, Maximiliano Centurión, aparece en los últimos registros de comunicaciones de Morello y las antenas de su celular impactan en una zona cercana a La Capilla.Por último,, en las que se ve a Cristian Centurión cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco.La fiscal Mariana Dongiovanni imputó a los primos Centurión por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Morello., "el día 9 de diciembre del 2022, a las 23:00 horas, al menos dos sujetos del sexo masculino, posteriormente identificados como Cristian Alejandro Centurión y Maximiliano Tomás Centurión, estrangularon y propinaron golpes a Lautaro Tomás Morello, con claras intenciones de darle muerte".De acuerdo a la acusación ambos le provocaron a la víctima "múltiples heridas en su cráneo y mandíbula, causándole finalmente su óbito por estrangulamiento (…), ocasionándole así de forma deliberada un desmedido sufrimiento (…) y aprovechándose del estado de indefensión del mismo, para luego disponer del cuerpo e incinerar sus restos, en una zona rural de la localidad de Guernica".Morello y Escalante, cuando el segundo pasó a buscar al otro para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina en un partido del Mundial de Qatar a bordo de un auto que al día siguiente apareció incendiado.El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición" y, según la autopsia, la muerte se produjo por "asfixia mecánica", ente 7 y 15 días antes del hallazgo.