Barro de Potrero para los retratos de Diego y Leo

Los retratos de Messi y Maradona.

El retrato de Diego Maradona (Gentileza Jorge López).

El retrato de Lionel Messi (Gentileza Jorge López).

El artista Jorge Coqui López (Gentileza).

Canción del Brujito. Bruno Arias. (Pintura Jorge Coqui López) VER VIDEO

Al barro se lo asocia muchas veces desde el lado negativo porque ensucia o frena la marcha, pero muy distinto es el barro de potrero que en Argentina va de la mano de la magia, la improvisación, al desparpajo, a la esencia del fútbol, a la identidad añeja, que son los valores a los que se aferró Jorge Coqui López para hacer sus retratos de los dos máximos héroes del seleccionado albiceleste: Diego Maradona y Lionel Messi.Con la tierra de los orígenes futbolísticos de estos dos cracks, el artista sampedrino -nacido un 12 de abril de 1967- le dio materia a sus obras para pintar a Diego y a Leo en su molde más auténtico: el del amor a los colores, al barrio que los vio crecer, a la madre tierra que los cobijó y a los sueños con la celeste y blanca.Jorge López: En realidad nace porque. Pero también para ser, donde deja su pisada de barro de potrero, su barro de Fiorito, su huella inmortal. Creo que Maradona nos ha marcado a todos los que vivimos en este tiempo. Por lo queJL: Decidí hacer esta obra porque Messi es un genio y en Argentina no era visto como tal. Se lo castigaba, se lo discutía, se lo menospreciaba. Los medios de comunicación fueron construyendo una negatividad sobre él, sobre Di María, sobre la selección y como siempre pasa después eso repercute en la gente, que se indigna cuando las cosas no salen bien.. No todos los días uno tiene la posibilidad de ver a un genio porque el fútbol ha dado grandes jugadores, pero genios fueron pocos.porque hoy con la Copa en mano la decisión de hacer algo con Messi es mucho más fácil.JL: Esta técnica consiste en. Soy de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y nací a orillas de un río. Jugaba en la barraca y en el río con barro, con tierra, como todos los pibes de aquellos años jugábamos con el barro del río. Como los antiguos habitantes originarios de esta tierra, que veían en la tierra a una madre, a un lugar del que venimos y a dónde nos vamos a ir.Tierra de Diego y Lionel canta el pueblo y yo usé esa tierra para hacer sus retratos.JL: Lo que los une es que son una maravilla de la especie humana y además viven en el mismo domicilio,