Arrecian las críticas al fallo de la Corte que favorece injustamente a CABA

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

En diálogo con Télam Radio, Capitanich analizó el tema en detalle y llegó a la conclusión de que "se trata de una sentencia de imposible cumplimiento"

"La Corte resuelve, por un lado, fijar un índice antojadizo carente de fundamento técnico sobre la base de una medida cautelar y no de fondo" Jorge Capitanich

:sonido_agudo: Roberto Salvarezza: "La decisión de la Corte afecta los intereses de la mayoría de argentinos"



En #PaseLoQuePase, @VillarruelDario habló con @RCSalvarezza acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los recursos coparticipables



:apuntando_hacia_la_derecha: https://t.co/DjVAM8KcP5 pic.twitter.com/htD5dwIMjJ — Radio Nacional AM870 (@NacionalAM870) December 26, 2022

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, consideró que el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipables convalida "asimetrías históricas" pero además es "una sentencia de imposible cumplimiento" porque, dijo, el Estado debería endeudarse para acatarlo, mientras que aseguró que "responde a una estrategia de concentración del poder".Por su parte, el presidente de Investigación y Desarrollo Tecnológico Y-TEC,Suprema de Justicia en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipablesy advirtió sobre unade cara al proceso electoral del año próximo.de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipablesEn diálogo con Télam Radio, Capitanich analizó el tema en detalle y llegó a la conclusión de que "se trata de una sentencia de imposible cumplimiento"., argumentó.Y por otro lado, apuntó,necesaria y debe recurrir en un incumplimiento de la ley de Presupuesto para cumplir la disposición de la Corte.Para el mandatario provincial, "la intromisión de la Corte Suprema en una cuestión que estaba resuelta" es un hecho "de gravedad institucional", y pidió entonces discutir "la particularidad de la ciudad de Buenos Aires".Recordó que "pasó de ser un municipio en 1987 pasa a tener 1,4% de fondos coparticipables en 2003".Agregó que, al iniciarse la presidencia de Mauricio Macri, "ya le ponen 3,65% sin fundamento alguno" y, después, "frente a la protesta, la baja a 3,5% porque dice que es la transferencia de la seguridad pública".No obstante, subrayó que, con su fallo, el máximo tribunal le concede a la ciudad de Buenos Aires "180.000 millones de pesos más".Así, "las asimetrías históricas ahora son convalidadas con transferencias automáticas", dijo Capitanich, que opinó que hay una "manifiesta parcialidad que responde a un proyecto político más claramente vinculado al PRO y Juntos por el Cambio".En este punto consignó que, mientras los porteños tienen un "transporte público que es un privilegio", en el Norte Grande sale 76 pesos el boleto en promedio de colectivo, mientras "el presupuesto de seguridad pública de la Ciudad es 8 veces más que toda la provincia del Chaco"."¿Qué privilegio tienen los porteños?", sostuvo en este punto, tras cuestionar también los subsidios al gas, la electricidad y los fondos asignados para obras de saneamiento, cloacas y agua potable."Que no se hagan los porteños y sus dirigentes los pobrecitos, que no reciben nada. Muy por el contrario, son los que se apropian del excedente. Son los que tienen todas sus calles pavimentadas, porque durante más de 200 años le robaron al resto del país", remató.Esto, subrayó, "provoca indignación porque nosotros tenemos que financiar con recursos propios", advirtió al señalar que las provincias defenderán su postura "con uñas y dientes".La Corte Suprema de Justicia dispuso el miércoles de la semana pasada que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables."Siento una enorme preocupación por el resto de los gobernadores que no forman parte de nuestro espacio y adhirieron a esta metodología, porque con su silencio en definitiva respaldan", expresó también.Para el chaqueño lo que ha hecho el Gobierno de recusar a la Corte es "absolutamente esencial y gravitante para resguardar el federalismo"."Por eso planteamos la ampliación de la Corte Suprema, la federalización, la atomización de este poder omnímodo que responde a una estrategia que es la concentración del poder por grupos corporativos en base económica con concentración mediática, cooptación del poder judicial", remarcó sobre el proyecto del oficialismo que la oposición traba en el Congreso.El diputado del Frente de Todos (FdT)en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipablesPor eso,, para advertir sobre "la pretensión" de la Corte de "financiar la campaña" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para las elecciones presidenciales de 2023.En declaraciones a El Destape Radio, el legislador afirmó que "la movilización de la sociedad en este sentido es fundamental, incluso el debate público sobre el rol de la Corte, a través de un juicio político a los miembros de la Corte".Para Moreau, la Corte con su último fallo "desata una especie de campaña político-partidaria en consonancia con JxC que, a su vez, paraliza la Cámara de Diputados para darle espacio a la Corte para que empiece a reemplazar al Congreso argentino en su funcionamiento"."Este fallo viene a culminar esa tarea de demolición de las instituciones que se impuso la Corte con un fallo insólito; por ejemplo, suspende la vigencia de una ley", enfatizó.Según Moreau, el fallo "es una decisión que está enmarcada en una serie de sentencias y fallos que la Corte ha venido adoptando y que son francamente violatorios de la Constitución"."La Corte Suprema avasalló la Constitución en reiteradas oportunidades, se arrogó el derecho de resucitar una ley derogada por el Parlamento, un hecho inédito e insólito, como revivir la ley del Consejo de la Magistratura, derogada 16 años atrás", aseveró.Recordó que la Corte Suprema "al reponer una ley derogada por el Congreso se arroga facultades legislativas", y precisó además que el máximo tribunal comete "atropellos de todo tipo: acordadas que se transforman en fallos, se meten a causas que no habían llegado a conocimiento de la Corte, se arroga derecho de interpretar reglamento de la Cámara de Diputados y Senadores".El presidente de Investigación y Desarrollo Tecnológico Y-TEC,de Justicia en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipablesde cara al proceso electoral del año próximo.En declaraciones formuladas a Radio Nacional, el exministro de Ciencia y Tecnología consideró que lo que se está viendo es "la instrumentación de la Justicia a favor de un sector político", hecho al que calificó de "muy grave".TwitterTwitterEn ese marco, puso de relieve que "la decisión de la Corte Suprema afecta los intereses de la mayoría de los argentinos y beneficia a un sector que claramente dispone de muchísimos más fondos que las provincias del país".quien había otorgado esos fondos a la Ciudad en 2016 a través de un decreto, por lo que señaló que, "cuando se emiten estos fallos que se van sucediendo uno tras otro, en diferentes niveles, demuestran que hay una situación de complicidad entre sectores económicos, mediáticos y judiciales para enfrentar un año electoral en el que se van a dirimir temas que hacen a todos los argentinos y al país".Por otro lado, Salvarezza analizó que se trata de "una estrategia que están implementando y que, de alguna manera, desafía a todo el pueblo porque termina beneficiando a unos pocos"."Tenemos que mirarlo con atención de cara al 2023", advirtió el exministro en la entrevista., ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipables.El legislador rosarino estimó que el fallo conocido el miércoles pasado equivale "a más de 15.000 millones de pesos que podría perder Santa Fe si la Corte obliga al Gobierno nacional a pagarle a CABA retrayendo los recursos del presupuesto nacional”.Mediante un comunicado, Cleri indicó que “18 gobernadores han señalado que el fallo implica una afectación a los recursos federales en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y, en ese sentido, dijo que "precisamos que Santa Fe se sume a esa lista".Para el legislador, esa decisión "no expresa un conflicto partidario, aunque el fallo de la Corte claramente lo parece, sino que es una afrenta al federalismo que construyó nuestra Nación y que se expresa en nuestra Constitución como principio rector de la organización nacional"."Nuestra gente claramente quiere gobernadores sensatos y moderados, pero la prudencia que debe tener todo servidor público no puede ser óbice para ejercer con vigor y firmeza la discusión necesaria en beneficio de nuestro pueblo", añadió Cleri.En esa línea, le pidió al mandatario provincial "que se ponga al frente de este reclamo y nos convoque, que estaremos a su lado para reclamar por lo que es justo”.La Corte Suprema de Justicia dispuso el miércoles de la semana pasada que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.