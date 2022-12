La llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol árabe aún no está confirmada

Cristiano Ronaldo no define su futuro (AFP).

Gakpo está en la mira del Manchester United

La anunciada llegada del portugués Cristiano Ronaldo al Al Nassr de Arabia Saudita aún no esta confirmada, según el director deportivo del club árabe, Marcelo Salazar, quien aseguró este lunes que, por ahora, "hay que esperar"."No puedo decir ni sí ni no", dijo Salazar en relación a la contratación de CR7 en una entrevista concedida al portal Flashscore, en la que el dirigente admitió que se trata de una negociación de "enorme magnitud".Salazar precisó: "Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas hasta finales de año. Se trata de una negociación de enorme magnitud, no sólo para el club, sino para el país y para el fútbol mundial, y debe ser llevada a cabo por instancias superiores".El responsable del equipo también abordó las críticas a la supuesta baja competitividad de la Liga saudí y afirmó que "criticar lo que se ignora es muy fácil".Cristiano Ronaldo, actualmente sin club tras desvincularse del Manchester United, lleva varios meses dialogando con el Al Nassr y, según la prensa española, el fichaje "sería inminente" aunque, cuando se lo consultó durante el Mundial, el futbolista de 37 años negó esa posibilidad.El delantero neerlandés Cody Gakpo, del PSV y de la selección de Países Bajos podría convertirse en los próximos días en jugador del poderoso Manchester United de Inglaterra.Gakpo, de 23 años, fue una de las revelaciones de la Copa del Mundo de Qatar y en su club convirtió 12 goles en 19 partidos en la última temporada de la liga neerlandesa.El joven atacante del PSV podría repetir la historia de su compatriota y compañero de la selección naranja, Memphis Depay, quien en su momento emigró a los "diablos rojos" de Manchester antes de ser jugador del Barcelona.La cifra por la que Gakpo podría pasar a jugar en la Premier League "no será inferior" a los 50 millones de euros, indicó hoy el diario deportivo español Sport.El equipo de Old Trafford necesita además "cubrir la baja de Cristiano Ronaldo", quien se desvinculó del Manchester United y el elegido sería Gakpo, quien tuvo "una actuación reveladora" durante el Mundial de Qatar con su selección, agregó el diario catalán.