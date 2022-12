Tres muertos en una base aérea rusa por un dron ucraniano derribado

Rusia ya ha acusado a Ucrania de atacar con drones su territorio y la península de Crimea, anexada por Moscú.

La defensa aérea rusa derribó este lunes un dron ucraniano que estaba atacando una base en el sur de Rusia, y los restos del aparato mataron a tres personas, informaron agencias de noticias locales."El 26 de diciembre, hacia la 1,35 de Moscú, un vehículo aéreo no tripulado ucraniano fue derribado cuando se acercaba a la base aérea Engels, en la región de Saratov", reportó la agencia rusa Tass, citando al Ministerio de Defensa., agregó Tass.La ciudad de Engels, en la región sureña de Saratov, está a más de 600 km de la frontera con Ucrania.Según Tass, el Ministerio de Defensa indicó que no se produjeron daños en los aviones.El gobernador de Saratov, Roman Busargin, afirmó que no existía "absolutamente ninguna amenaza" contra los habitantes, y que ninguna infraestructura civil había resultado dañada, reportaron AFP y Europa Press.Además, pidió a los ciudadanos que estén alertas contra las "informaciones falsas", citando la estricta legislación adoptada en Rusia a raíz de la ofensiva en Ucrania, iniciada en febrero."Todas las historias sobre la evacuación de la ciudad son mentiras descaradas, creadas lejos de las fronteras de nuestro país", afirmó.. El 5 de diciembre, Moscú informó que drones ucranianos provocaron explosiones en esa y otra base de la región de Ryazan.El Gobierno de Ucrania no ha hecho comentarios sobre el incidente., anexada por Moscú.