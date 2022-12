Artistas, periodistas, intelectuales y científicos también rechazaron el fallo de la Corte

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. / Foto: Analia Garelli

Se suman las críticas al fallo de la Corte sobre coparticipación que beneficia a CABA

Trabajadores del campo intelectual, científico, del periodismo y la cultura rechazaron este domingo la decisión de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables y“para que no se vulneren los principios del federalismo, de la división de poderes y de la vida democrática”.En el documento de Google, que continúa abierto para quienes quieran sumarse al rechazo, recuerdan que “una de las primeras decisiones del ex presidentefue la de reasignar al distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de un decreto, partidas de la coparticipación federal pertenecientes al conjunto de la Nación”.“Los motivos fueron estrictamente políticos y aquel decreto presidencial vulneraba la Ley de Coparticipación Federal y l”, destacaron.Y subrayaron que por “tales motivos el gobierno nacional electo por el pueblo en el año 2019, retrotrajo la situación por medio de un Decreto presidencial, devolviéndole a las provincias los recursos que por ley les corresponden”.“Se había restaurado la legislación vigente y respetado la voluntad de las provincias”, señalaron.Para los firmantes,En ese sentido, enumera que “desconoce que la coparticipación sólo puede acordarse por Ley y con la aprobación de todas las provincias; le otorga a CABA un carácter legal que esta no tiene (el de Provincia); se atribuye –la CSJN- potestades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo (la coparticipación se establece por Ley) y, finalmente, desconoce que de restituirse los recursos que pertenecen genuinamente a las provincias y sus pueblos se vulnera y afecta el principio federal y se afectan las condiciones de vida de millones de habitantes del suelo argentino”.En esa línea, destacan que “coinciden con el gobernadoral señalar el carácter arbitrario de la resolución de la Corte y su calificativo: inmundicia”.“Llamamos a la reflexión a los miembros de la CSJN para que no vulneren los principios del federalismo, de la división de poderes y de la vida democrática con fallos y decisiones alejadas de la independencia judicial y teñidas de un fuerte tinte político”, completó la carta.Entre los firmantes aparecen T; entre otros.El miércoles pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.