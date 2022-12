Sorpresas, imprescindibles, híbridos y ensayos, la no ficción de 2023 le da otra vuelta a lo real

Claudia Piñeiro. / Foto: Gustavo Amarelle

Eduardo Sacheri.

Mercedes Halfon.

Aunque cada vez están más en discusión las fronteras entre las escrituras, los libros de no ficción que leeremos en 2023 prometen sorpresas de nombres locales, nuevos títulos de pensadores globales contemporáneos, agendas en sintonía con los temas de esta época-tecnologías, género y medio ambiente- y profundizan el campo por fuera de la convención dando lugar a la voz propia con textos que en la mirada del material biográfico proponenEn la arena local, hay algunas sorpresas:deja el traje de novelista y publica en 2023 un ensayo del que todavía su editorial Penguin Random House no adelanta demasiado. De quien sí se sabe un poco más es de, el escritor y docente de Historia, que continúa su serie de historia argentina con "Los días de la violencia", que se ubica entre 1820 y 1852. Y del sello Planeta se esperan libros del psicoanalista, el historiador, la periodistay el filósofoDe pensadores contemporáneos internacionales que han trazado líneas propias de teorías y miradas, hay tres lúcidos que llegan en 2023 con nuevos libros: el filósofo esloveno, el francés Bruno Latour y el alemánDespués de pensar la pandemia y el capitalismo global y fiel a su estilo irónico Zizek publica, junto a Godot,, donde recorre los cimientos de las civilizaciones occidentales modernas. "Vivimos en una era extraordinaria en la que no hay ninguna tradición en la que podamos basar nuestra identidad (...) Este Nuevo Desorden Mundial, esta civilización sin mundo que emerge de a poco, sin duda afecta a los jóvenes que oscilan entre la intensidad de vivir de forma plena y el anhelo de triunfar", escribe.Mientras que Groys presenta(Caja Negra) en el que explora cómo todo el mundo tiene no solo el derecho sino también la obligación de practicar el autodiseño. Del francés Latour, muerto este año y que ha legado muchos textos sobre la crisis ambiental, Sigo XXI edita "Manifiesto ecológico-político. Cómo construir una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma", libro que lleva también la firma del sociólogo Nikolaj Schultz, que ha investigado lo que el filósofo llama "las clases geosociales".En clave más literaria, otra de las novedades internacionales del año venidero es, la cobertura que hizosobre el juicio de los atentados de 2015 en París. El autor decubrió todas las audiencias a lo largo de diez meses para el País y L' Obs. "No salimos del proceso igual que como entramos", dijo sobre esa experiencia que plasmó en este libro ya publicado en francés y que en mayo próximo llegará de la mano de Anagrama.Si este 2022 reafirmó los libros híbridos, que exploran la potencia de la voz propia y el material de lo real como motor de escritura, el año que viene continúa esta línea de textos que van al cruce, indomables de cualquier clasificación. En esas inesperados intersecciones se anuncia la publicación de(Mansalva), de la música, escritora y actrizfallecida en 2020, de la que también postmortem se publicó el extraordinario "Diario del dinero".Vinilo publica en abril un texto de, el escritor que en 2021 fue elegido entre los mejores narradores jóvenes en español. Se llamay es la semblanza de la relación con su abuela a lo largo de su vida, con quien habló por teléfono durante más de quince años. La misma editorial anticipa el lanzamiento de, deun ensayo escrito a partir de las caminatas y conversaciones que la autora tuvo con sus amigas mientras paseaban por la ciudad de Buenos Aires en el otoño de 2021.En esta trama, Entropía propone un libro de la periodista y poeta, una memoria sobre la vida del padre, mientras que DocumentA/Escénicas, en su colección Escribir, adelanta que publicará ase trae una novedad de la mano de Blatt y Rios:, una crónica que esta vez viaja por China, como antes lo hizo por Alemania y Rusia. Páginas de Espuma anticipa un libro del mexicano, en el que abre a la música clásica y a las redes sociales, a la escritura y a la política, a las envidias de la creación y a las cloacas del poder.Después de un año en el que inauguró el regreso presencial del festival Filba con sus fragmentos a favor de lo indócil, cuando articuló poesía con teorías de Ludwig Wittgenstein, Theodor Adorno y Paul Valery, la escritora y ensayistavuelve ahora a escribir sobre literatura, en un volumen titulado(Entropía), donde disecciona lecturas que le han interesado en una veintena de artículos escritos con su prosa siempre filosa.Se edita tambiénintegrado por ensayos que indagan en lo que "puede" la poesía -"capaz de crear un lugar para todos los interrogantes, un espacio donde coexistir con lo visible y con lo invisible", se lee-; mientras quepublica un libro de no ficción titulado "El poeta como clown", por Salta el pez.El año próximo la editorial Godot celebra sus 15 años y para festejarlo en febrero publica, un libro coral en el que escriben, quienes dan cuenta de sus experiencias de vida, crecimientos y movimientos personales a partir de sus bibliotecas. A su vez, Carrión presentará un ensayo sobre la teoría de la literatura en la era digital y dos textos producidos por inteligencia artificial.Sobre escritores y escrituras, Ampersand anticipa para abril, de, que captura la intensidad de la relación entre los escritores y sus máquinas de escribir desde la década de 1880 hasta 1980, centrándose en Henry James, Jack Kerouac, Agatha Christie, Georges Simenon y Erle Stanley Gardner.En honor a la idea de rareza que traza los tesoros editoriales, se publica(Ampersand), de, en donde explora la evolución del concepto tomando ejemplos de toda Europa y cómo los coleccionistas, los comerciantes y las bibliotecas se unieron gradualmente para establecerlos cánones para identificarlos.Otra novedad que se corre de las últimas líneas de escritura que ha tenidomás ligadas a su posicionamiento político es el volumen(Penguin Random House), un conjunto de textos del escritor sobre escritores franceses, a propósito de su ingreso a la Academia Francesa de Letras. La misma editorial adelanta otros nombres que se suman al catálogo de no ficción, aún sin títulos confirmados: la italiana, la música y artista punk, la escritora feministay un inédito de la novelista y editora. Planeta, por su parte, promete nuevos libros de, la escritora y activista feminista fallecida en 2021, y la edición de la obra completa deEn su afán de elaborar un repertorio de recursos críticos, Caja Negra trae como novedadde, el primer libro traducido al español de la escritora y dramaturga inglesa que aquí intenta escribir un libro sobre las formas que toma la profecía a lo largo del tiempo y se obsesiona con los métodos de predicción mientras el planeta colapsa y la crisis del covid se inmiscuye en su intimidad.En esa frontera divisoria, también el ensayo si se quiere mas convencional se potencia con nuevos libros donde los fenómenos se ponen de frente para ser captados y vueltos a mirar: alimentación, medioambiente, técnica y tecnología, futuro, democracias, son algunos de los ejes más destacados de la agenda temática 2023.Por ejemplo, Eterna Cadencia edita "La vida no es útil" del líder indígena y filósofo brasileño; Fondo de Cultura Económica presentade, donde recorre la historia de la alimentación y expone el poder económico, ideológico y político de la industria, y Punto de Encuentro lanza "La basura es todo lo que está mal", deEn esta línea misma línea, el nuevo sello que presenta Adriana Hidalgo, "Interferencias", se propone construir un mapa del pensamiento contemporáneo y entre sus primeros títulos figura "Frente a lo planetario. Humanismo entrelazado y política del enjambre" de William E. Connolly, donde repiensa la relación naturaleza/humanidad.