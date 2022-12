Manchester United pagaría 120 millones de euros para llevarse a Enzo Fernández

Si Enzo Fernández pasa a Manchester United, River percibiría cerca ded 32 millones de dólares ya que es dueño del 25% del pase. (Foto Maximiliano LunaI)

e sacaría una ventaja económica a su par inglésen la carrera por quedarse con los servicios de, el "mejor jugador joven" del Mundial de Qatar, ya que abonaría losen que lo cotizó su actual club,, de Portugal, mientras que el ofrecimiento de su competidor fue de 100.000.000.El mediocampista argentino ex River Plate, de 21 años, podría convertirse así en compañero de equipo de quien también fue campeón mundial con Argentina, el defensor entrerriano Lisandro Martínez.La información publicada por el prestigioso diario británico The Sun reveló que los 100 millones de euros ofrecidos por Enzo Fernández apenas finalizado el Mundial corresponden efectivamente a Liverpool, algo que no había sido esclarecido hasta ahora.El contrato con Benfica de Enzo Fernández, que el 17 de enero cumplirá 22 años, finalizará recién en 2027, y, por lo que de concretarse el traspaso a Manchester United en la cifra mencionada, estaría percibiendo casi 30 millones de euros, lo que supondría un gran negocio económico, ya que a los portugueses se lo vendió en 10.000.000.