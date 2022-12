El definitivo adiós de ese enorme juglar que fue, es y será Joan Manuel Serrat

El Palau Sant Jordi se vistió de fiesta. (Foto AFP)

Moltes gràcies, Joan Manuel. pic.twitter.com/xccZw1yDrk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2022

Con uno de sus fans más ilustres, el presidente español Pedro Sánchez.

Todo pasa y todo queda.Con una guitarra en una mano y sentado en un sencillo taburete,. Fue este 23 de diciembre -"un regalazo de Navidad", diría el presidente español Pedro Sánchez- en el escenario del Palau Sant Jordi, en el barrio barcelonés de Montjuic.Su último tema fue el primero que compuso,de su álbum debut, editado cuando el Nano tenía 21 años y toda la poesía a flor de piel.Aquel primer encuentro con el público fueen el Centre Cultural L’Avenç, en la localidad de Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona, con un repertorio íntegramente en catalán.Ahora Serrat nuevamente eligió "Una guitarra" para su despedida definitiva, el último recital de la gira, aplaudido por los 15 mil espectadores que colmaron el Palau. Y por su mente pasó aquella primera guitarra que Ángeles y Josep, sus padres, le regalaron cuando entraba a la adolescencia.En total fueron-, con esos temas que "sabemos todos" y que han enamorado y hecho enamorar a varias generaciones."Todo lo que empieza tiene que acabar, y si acaba bien es fantástico", había declarado Joan Manuel al periódico La Vanguardia. "Prefiero retirarme que esperar a que cualquier cosa me pueda retirar", reafirmó."He tenido una vida muy intensa en muchos sentidos,He podido hacer en general lo que he querido hacer de mí y de mi trabajo y me he sentido muy gratificado por lo que me ha pasado, por la gente y por los que íntimamente han formado parte de este camino, la familia, los amigos -continuó-.. No pierdo ni un minuto en proyectarme al mes de enero del 2023", concluyó.En la medianoche del viernes 23 de diciembre, Serrat dijo adiós a los escenarios. Deja un legado de decenas y decenas de canciones. Pero también una gran tristeza, ya que -como él mismo dice en su canción "Lucía"- "no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí".