Los fiscales apelaron la absolución de Nicolás Pachelo porque afirman que fue "arbitraria"

Juicio a Nicolás Pachelo. / Foto: Liliana Obregón

"Nadie que presenció el juicio en su totalidad e inclusive legos en la materia pueden desconocer que Pachelo fue el autor indiscutido del homicidio y que la evidencia era sobrada", concluyeron los fiscales

Los fiscales del tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada en octubre de 2002 en su casa del country Carmel de Pilar, apelaron ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense la absolución del exvecino de la víctima, Nicolás Pachelo, por considerar que la sentencia fue "arbitraria" y que los jueces que votaron en mayoría "carecieron de imparcialidad".Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, quienes conforman junto a Federico Ecke el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro que estuvo a cargo del debate.El viernes 2 de diciembre pasado, dicho tribunal, en un fallo por mayoría, absolvió Pachelo del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas".Tras el fallo,"La Convención Americana de Derechos Humanos en tanto exigía la obligación a los Estados de asegurar el derecho a las víctimas -directas e indirectas- de conocer la verdad valorando la prueba en su conjunto y en forma integral. Los jueces de la mayoría, arbitraria y deliberadamente, han hecho lo contrario. Es hora que haya justicia. La víctima y la sociedad lo esperan", expresaron los fiscales en sus fundamentos., "partieron de un prejuzgamiento de los hechos basados en apreciaciones subjetivas", "afirmaron cuestiones falaces respecto de la prueba" y "desconocieron y contradijeron" el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que, en su momento, absolvió al viudo Carlos Carrascosa.Por otro lado, destacaron los argumentos esgrimidos por Ecke, presidente del TOC 4, quien votó en disidencia respecto a sus dos colegas, al considerar "sin hesitación de duda alguna", que Pachelo "ultimó con seis disparos -uno no penetrante- a quien en vida fuera María Marta García Belsunce".El recurso presentado enumeró una serie de cuestiones en las que los fiscales señalaron las consideraciones que los jueces Rossi y Andrejin tuvieron en cuenta para dictar su fallo absolutorio.Entre ellas indicaron que el ingreso de Andrejin al TOC 4 no fue por sorteo, que los jueces no incluyeron en el juicio una comunicación entre Pachelo y su abogado Roberto Ribas, y que primaron la prueba incorporada por escrito a los testimonios de testigos brindados en el tercer debate por el crimen de la socióloga."Tanto el juez Andrejin como el juez Rossi partieron de un preconcepto: que el homicidio de María Marta García Belsunce fue pergeñado por su propia familia", afirmaron los fiscales en ese sentido.Es que en un primer debate fue condenado Carrascosa por el homicidio de su esposa y luego, en 2011, en un segundo juicio, recibieron penas por encubrimiento los hermanos de la víctima, Horacio García Belsunce y John Hurtig; el cuñado Guillermo Bártoli, además del médico Juan Gauvry Gordon y el vecino Sergio Binello.. Es Andrejin y Rossi, quienes parecieran no haber participado del juicio ni atendido las manifestaciones de los testigos pues simplemente lo pasaron por alto", expresaron los fiscales.Y añadieron: "No obstante, las circunstancias que rodearon los días previos al inicio del juicio que motivaron el pedido de recusación al que se hizo referencia, sumado a las miradas indiferentes, los gestos de desgano y la apatía hacia los allegados a la víctima que se observaron en el transcurso de las jornadas, demuestran sin lugar a duda que la absolución de Nicolás Pachelo estaba decidida por esos dos magistrados desde antes que comience el debate oral.""Nadie que presenció el juicio en su totalidad e inclusive legos en la materia pueden desconocer que Pachelo fue el autor indiscutido del homicidio y que la evidencia era sobrada", concluyeron los fiscales.Por otro lado, los abogados Gustavo Hechem y Sebastián Maison, representantes del viudo Carrascosa y María Laura García Belsunce, hermana de la víctima; confirmaron a Télam que también presentaron ante el Tribunal de Casación su apelación como particulares damnificados.Sin embargo,, que incluso él mismo confesó durante el debate iniciado el 13 de julio pasado.Si este mismo veredicto es confirmado en instancias superiores, el caso García Belsunce, uno de los de mayor repercusión en las últimas dos décadas, quedará impune, ya que al haber pasado más de 15 años -el límite para la prescripción de las causas con delitos con pena de prisión perpetua-, no se puede investigar ni imputar a un ningún nuevo sospechoso.La socióloga García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera y su marido Carrascosa declaró siempre que él pensó que había sufrido un "accidente" y se había golpeado la cabeza contra una viga del techo y las canillas.La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron en el cráneo y el sexto -"el pituto"- le rebotó, con un arma calibre .32 largo.El fiscal original del caso, Diego Molina Pico, siempre sostuvo que Carrascosa y otros familiares fueron los asesinos y encubridores y por ello los imputó y llevó a juicio, pero el fallo de Casación bonaerense que absolvió al viudo en 2016 - y que quedó firme en 2020-, destacó graves irregularidades en la investigación del funcionario judicial.Una reinvestigación total del caso hizo que en 2017 Pachelo fuera imputado como autor de este homicidio con un móvil de robo, y así llegó a este tercer juicio, donde la hipótesis fiscal no se probó y consiguió su absolución.