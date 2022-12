El día que Charly bombardeó Buenos Aires y abrió una nueva era para el rock argentino

Un concierto inolvidable de 1982.

A bordo de una limusina rosa junto a los músicos de su banda, luego de ser anunciado por un presentador francés y con la melodía de una reconocida “chanson” de fondo ,, el cual quedó grabado a fuego en la memoria colectiva por su impactante final en el que un bombardeo de pirotecnia destruyó la ciudad armada como escenografía, como corolario de la elíptica interpretación dePero más allá de esta inolvidable escena, el concierto realizado bajo la excusa de la presentación oficial del disco “, registrado por Canal 9, se ubica como uno de los más emblemáticos en la historia del rock argentino por contar con una gran cantidad de ingredientes que marcaron un antes y un después en la escena local., una gran apuesta para la época; tuvo sus guiños al pasado en varios aspectos, pero fundamentalmente marcó el rumbo de la nueva época que se abría para el movimiento vernáculo; y, además, se planteó como un espectáculo integral a la altura de un show internacional, bajo la dirección artística de Renata Schussheim.y con algunos típicos chaparrones veraniegos, la jornada organizada porse inició temprano con la actuación dey continuó con, banda que no fue muy bien recibida por la público, según las crónicas de la época.Finalmente, el actorvestido de frac presentó a Charly en francés, momento en quepara la ocasión, conformada por, respectivamente.A través deCharly recordó parte de su pasado en Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, pasajes en los que tuvo como invitados a Nito Mestre y Pedro Aznar -Bazterrica, por su parte, había sido parte de La Máquina de Hacer Pájaros-; pero también mostró su nuevo material y anticipó la gloriosa década que le esperaba., en tanto que se esperaba asegún contó luego el propio Charly. Pero el mayor impacto se produjo cuando,, recordó a pedido de TélamPara el “bombardeo”,, pero una gran incertidumbre sobrevoló toda la jornada, no solo por la imposibilidad de poder testear previamente el truco, sino también por. Así que junto con la lluvia caían mis lágrimas de desesperación y angustia. El tema es que sí funciono y voló por el aire todo. Fue una locura. Los chicos que estaban tocando vieron que se caía la escenografía y ellos mismos estaban muy sorprendidos”, narró la artista.Y concluyó:Sin embargo, Schussheim también hizo hincapié en otros aspectos del show pensados desde su dirección artística, como la limusina rosa o la presentación en francés de Casanovas., remarcó.De esta manera, Charly institucionalizaba cierta imagen glamorosa para el rock local, muy resistida bajo argumentos puristas, pero que no obstante se establecería como moneda corriente en la renovación de la escena en esa década.era periodista de la revista Pelo y rememoró para esta agencia algunas de las cuestiones por las cuales el concierto quedó en la historia.dijo el periodista.Además de destacar el gran cancionero con el que contaba Charly a esa altura y “la descomunal puesta” de Renata, Marzullo reflexionó sobre el valor simbólico que tuvo la entrada en la limusina.no fue de las más partes que más disfrutó del show, a pesar de su fuerte impacto., concluyó el periodista especializado.El guitarristaestuvo ese día arriba del escenario como integrante de Suéter, un grupo maltratado en esa jornada, luego de la buena recepción que habían tenido. Cuarenta años después, el músico tiene su lectura de lo ocurrido., narró a Télam, para luego aceptar que, a largo plazo, esa exposición fue positiva para la banda.A diferencia de la “amargura” que sentía el líder de Suéter,, quien confrontó a quienes agredían al grupo, Minissale logró sortear emocionalmente ese momento y disfrutó a pleno el concierto de Charly.en esa noche tan especial, siendo muy joven, me hacía sentir que ya estaba perteneciendo a ese mundo que venía en las revistas. Como que iba por el buen camino. Fue una noche importante para mí y para todos, para la cultura nacional”, remarcó el guitarrista.Cada vez que trabajé con él, traté de acercarme lo más posible a sus sueños, dentro de lo que es estar en el Tercer Mundo y todo eso, pero siempre logré estar bastante cerca de sus sueños y de todos nosotros. Eso lo tengo claro”, remató, por su parte,Schussheim.