Sebastián Halpern viaja a un nuevo Dakar para mejorar su último octavo puesto

El Rally comienza el 31 de diciembre y termina el 15 de enero. /Foto: AFP.

El piloto mendocino Sebastián Halpern viajará este lunes rumbo a Arabia Saudita para participar de un nuevo Rally Dakar, que se correrá desde el 31 de diciembre hasta el 15 de enero en ese país asiático, entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, en una dura edición de 14 etapas y 8.549 kilómetros.



Halpern, quien terminó en el "top ten" en sus dos últimas participaciones, correrá en esta nueva edición con el objetivo de mejorar su octavo puesto de la última prueba, que logró con la navegación del también mendocino Ronnie Graue.



Graue lo volverá a acompañar a bordo de un Mini JCW Plus, que combina las prestaciones de los 4×4 y los buggys 4×2, del equipo oficial X-Raid.



Halpern le dijo a Télam: "correr mi octavo Dakar era algo impensado, porque cuando corrí el primero ya era todo un gran desafío. Después vino el segundo también en cuatri, el tercero y el cuarto en camioneta, el quinto otra vez en cuatri, y el sexto y séptimo otra vez en auto".



"Seguir cumpliendo con ese desafío -agregó- nada más que ahora a 10 mil kilómetros de distancia, porque cuando era en Sudamérica uno se sentía en casa, y ahora a tanta distancia, tan lejos de la familia y de los terrenos que uno conoce y de nuestra cultura, la verdad que se hace mucho más difícil, pero yo me lo planteo como un gran desafío, entonces mientras más difícil más se saborea".



Sobre su Mini JCW Plus, explicó: "este año corremos con un Mini T1+ con motor BMW 6 cilindros Turbo Diesel con una gran característica que este año usamos biodiesel que emite un 82% menos de dióxido de carbono, y el combustible está producido a base de residuos".



"Es un vehículo 4x4 con caja secuencial de 6 velocidades, cubiertas de 37 pulgadas, lleva dos ruedas de auxilio, freno a disco en las cuatro ruedas, y todas las normas de seguridad necesarias: jaula, butacas, cinturones, extinguidores. Y corremos la categoría General de Autos y por la T1+ Diesel", apuntó.



Sobre sus últimas performances al concluir entre los 10 mejores, el también empresario del sector riego, sostuvo: "terminar 'top ten' en un Dakar creo que es un logro increíble. En 2018 con Eduardo Pulenta también terminamos en el 'top ten', y ahora con Ronnie (Graue) volvimos a finalizar top ten. Hay que pensar que es la carrera más dura del mundo, la más difícil y complicada, y estar entre los 10 mejores del mundo es una satisfacción y un logro increíble, y reconforta".



Acerca de esta nueva edición de la competencia, Halpern remarcó: "este Dakar será uno de los más duros que ha habido en la historia, porque son 14 etapas más el prólogo, recién el día 9 va a ser el día de descanso, y los primeros 8 días son etapas de más de 600 a 700 kilómetros con 450 a 500 kilómetros de pruebas especiales".



"Eso implica -agregó- que son muchas horas arriba del auto, y estar tanto tiempo concentrado, a tanta velocidad es una gran presión. Será un Dakar muy duro, de mucha estrategia y vamos a tener que planificarlo bien para poder llegar al final".



Acerca de haber comenzado en 'Quads' y pasarse a cuatro ruedas, sostuvo: "cambié de los cuatris a los autos porque el cuatri es muy exigente en cuanto a lo físico y demanda muchísimo entrenamiento diario un año antes. En autos también hace falta entrenar, pero es mucho más seguro. Entonces después de formar una familia, tener una hija, y tener la responsabilidad de llevar una empresa adelante, la seguridad dentro del auto es clave, y físicamente no es tan exigente y el riesgo es muchísimo menor".



Para cerrar, sobre la gran inversión que significa correr un Dakar, Halpern indicó que "más allá del dinero, lo que más invertimos para poder correr un Dakar es el tiempo y la dedicación y el sacrificio, y dejar de lado tiempo con la familia".