Cabezón Cámara, Sosa Villada, Casas y Guido: un 2023 de novela y a puro cuento

Inéditos de grandes escritores como, bestsellers como la canadiense Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, la feminista punk Virgine Despentes y las reinas del romance histórico Florencia Canale y Florenca Bonelli, o autoras de culto hace poco redescubiertas son algunas de las mejores propuestas que trae este 2023 en literatura de ficción, aunque lo más fuerte probablemente esté en el esperado retorno de quienes vienen marcando el pulso de la literatura local en los últimos años como, que publicará la secuela de "Cometierra".El año editorial 2023 promete el retorno a la ficción de autoras súper esperadas como. Habrá dúos sorprendentes, como Esther Cross y Betina González con "La aventura sobrenatural" (Seix Barral) y compilaciones valiosas, como los "Cuentos reunidos" de, autor de la recordada novela "Cámara Gesell" -por disruptiva- y del discurso más flamígero que se haya dado jamás en una apertura de Feria del Libro.Una deuda comenzará a saldarse con rescates como el que hará Fondo de Cultura Económica con(1922-1988), figura central de la vida argentina del siglo XX extrañamente expulsada de sus cánones literarios y cinematográficos, compañera de vida y arte del cineasta Leopoldo Torre Nilsson, a quien ayudó a trasladar a la pantalla obras propias devenidas emblemáticas, como "La casa del ángel" y "La mano en la trampa".Habrá también policiales de alto impacto y legendarios escándalos literarios, como la piña que Mario Vargas Llosa le pegó a Gabriel García Márquez en 1976 en México, mucho antes de que alguno de los dos fueran Nobel, narrado por el polémico periodista(Galaxia Gutenberg). Liniers desembarcará con una novela gráfica ytendrá un 2023 especial: junto a la nueva novela "No puedo decirte adiós" saldrán sus "Cuentos selectos" y una reedición de "El frasquito", 50 años después de su primera publicación. Todo por Edhasa.El año traerá "Pombero", de, una de las voces más renovadoras y sugestivas de la floreciente literatura local, que desde un sustrato legendario, mítico y universal recorre linajes femeninos que seducen y asustan como el duende guaraní y que dialogan, desde un umbral oscuro, con obras como "Las voladoras" de, "Ustedes brillan en lo oscuro" de Liliana Colanzi y "Sacrificios humanos" deYa sea "El amante polaco", de la mexicana(Seix Barral), o "La banda de los polacos​", novela inédita del argentino(Anagrama), la propuesta de ficción 2023será altamente divergente. En marzo llegará, de la mano de ese último sello, "Trust", novela con que, argentino radicado en Estados Unidos, ganó un lugar entre los libros que marcaron el pulso del 2022 para el New York Times, que además será adaptada a miniserie para HBO por la actriz y productora Kate Winslet.Otro argentino reconocido en Estados Unidos, donde vive, que regresará inédito es el joven, distópico y ciber punk(1988), compañero de antología de la Nobel Olga Tokarczuk, Samanta Schweblin, Alejando Zambra o Lorrie Moore tras ganar el icónico premio O. Henry que distingue cuentos en inglés y sirve para distinguir del vasto horizonte lector aquellas historias que no decepcionarán. Nieva traerá "La infancia del mundo" promete Anagrama, que en marzo acercará la nueva de"Primera sangre", y la inclasificable "Lengua paterna" del chilenoen mayo. Mezcla de ensayo, crónica, poemas y cuentos atravesados por la paternidad.Con las promesas jóvenes llegará entre marzo y abril "Rasguño" (Barret), donde la británicarevela el pensamiento de una joven durante 24 horas: una mujer anónima que vive en un mundo de oficinas, relojes y mensajes de whapp que necesita superar una reciente agresión sexual. Otra joyita joven será, que con Híbrida publicará "La tierra más arrasada", relatos sutiles donde lo cotidiano se mezcla con la naturaleza más árida.Después del éxito de "Prohibido morir aquí", La bestia equilátera publicará de la británica(1912-1975) "Una corona de rosas", una novela brillante sobre el matrimonio, la amistad, el engaño, la soledad y el arte.Penguin, con el rey del policial noruego Joe Nesbo y el sello Motus con thrillers violentos como "Huésped de una noche", de la estadounidense; "Secuelas", de Victor Pavic Lundberg, ganador del premio sueco Crime Time al mejor debut policial del año; y "Lágrimas como navajas", de otro rey de noir, SA Cosby; darán continuidad a un año de policiales oscuros, coronado por Blatt&Ríos cony "The affair", donde explica cómo y por qué Jack Reacher, héroe de la saga, abandona la Policía Militar para ser un justiciero vagabundo."El pasajero de la noche", será otra opción, de, escritor de culto en Francia casi ignoto en Argentina rescatado por Serapis. Otros nombres que traerá el 2023 son los de(Penguin).con una nueva novela que publicará Emecé;con el libro "Lo que hicieron ahí" ycon "Enlutada"; ambos apuestas del sello Corregidor.El delirio estará presente a partir de enero con "Mordiendo en el vacío" (Notanpuan), de, donde un crítico gastronómico sin gusto ni olfato puede ser leído con pasión y espanto; en las "Travesuras nazis", de(Híbrida) y en "Buuuh!" (Entropía), de: un diario de 1.590 entradas escrito mientras se intenta filmar una película en Punta Indio, se termina el amor, comienza el fin del mundo y un grupo de cerdos asesina humanos a mansalva.Con editorial Gong llegará "Joya de familia", la novela que abre la trilogía "El principio de incertidumbre" de la lusa, donde un misterioso cambio de bebés en una noche de tormenta pone en marcha un drama entre ricos, pobres e inolvidables criaturas como un adelincuente enamorado, una prostituta calculadora, un homosexual hiperculto y Camila, esa joya de familia que como irremediable sortilegio, más que vivir su vida, desencadena la de los demás.Caja negra dará el presente con "Mentirosa, una novela de amor deplorable", la primera del director de cine, actor, escritor y fotógrafo estadounidense, protagonizada por una ladrona de valijas, aventurera y ligeramente pervertida, muy a tono con las producciones del Pontífice del Trash.Y Cuneta, sello chileno desde ahora en Argentina, que marca el rumbo de la industria independiente en Chile , trae "Cobra", novela de(Cuba,1937) que narra los intentos de Cobra, la más hermosa travesti del Teatro Lírico de Muñecas, por reducir el tamaño de sus pies.Una novela de aventuras con sede en Patagonia, Malvinas y Europa será la apuesta local de Adriana Hidalgo: "La balada de Jimmy Cross", del historiador, especialista en el Atlántico Sur tras la guerra de 1982 entre Argentina e Inglaterra. Esta es la historia de Jimmy, un hombre común que nace a fin del siglo XIX en las islas que llama Falklands y que los argentinos las denominan Malvinas, una historia que lleva a preguntar qué nos ata a las personas y a los lugares, qué deudas son las ineludibles y cuáles las impagables."Los pecados de nuestros padres", de(Seix Barral), "Lengua paterna", de, "Nuestro padre", de(Edhasa), y "Dádiva brutal: pensamientos sobre el juego del padre", de Pablo Caramelo (Barnacle) son tan solo algunas de las novelas y libros que repasan los vínculos filiales.La escritoraconocida por los cuentos de "Los árboles caídos también son el bosque" y "El sol mueve la sombra de las cosas quietas", atravesados por la presencia del Japón paterno, presentará "La paciencia del agua sobre cada piedra" (Eterna cadencia): historias sutiles de aparente simplicidad."Las cosas que veo", de("Criatura"), será novedad de Serapis. Cada noche el narrador lee en voz alta mientras su hija se queda dormida y en esa prosa se cuelan la fantasía del porteño radicado en Uruguay, en un intento de apropiación de la cultura local, plagado de guiños al pop argentino y el folk norteamericano.Si de apropiación cultural se trata, la editorial Documenta/escénicas abrirá con una novela encargada de cuestionar la legibilidad que imponen los límites de una cultura. "Dafne sobre fondo de monte Fuji", del director teatrales una puesta en juego y un recorrido por los abismos que transita un artista al relacionarse como maestro en una cultura diferente, en la que no podrá delimitar el sentido de la escena de la cual él mismo participa."Cosas que vienen y van" de la estadounidenseserá el esperado rescate de Eterna Cadencia, traducidos por Inés Garland, forman un fresco, fascinante y lúcido de la sala psiquiátrica donde Howland pasó una temporada internada; mientras que Salta el pez desembarcará con "Mundos en disolución", de la licenciada en Letras y activista feminista y ambiental Pía Bouzas, y "Reviente", de; en tanto que Paradiso traerá "Cáscara negra", nuevos relatos donde Ernestina Perrens vuelve sobre la violencia soterrada.