China dejó de publicar cifras diarias de coronavirus en medio de un fuerte brote

China experimenta un nuevo brote en el cual se multiplican los muertos y contagiados. / Foto: AFP.

La Comisión Nacional de Salud de China anunció este domingo que, un recuento que se hacía desde 2020 pero queEl fuerte pico de casos afecta sobre todo a adultos mayores no vacunados o sin refuerzo de la vacuna y ha desbordado la capacidad de atención en hospitales de todo el país y provocado una escasez de medicamentos contra la fiebre en las farmacias, según han informado medios locales., porque podría favorecer la aparición de peligrosas mutaciones más contagiosas o más resistentes a las vacunas, o las dos cosas a la vez.Cada nueva infección da al virus una oportunidad de mutar, yAunque las tasas generales de vacunación informadas son altas, los niveles de refuerzo son más bajos, especialmente entre las personas mayores.Muchos chinos se administraron su último dosis hace más de un año, lo que significa que su inmunidad ha disminuido.Medios internacionales han reportado que crematorios están comunicando a las autoridades cifras insulsamente elevadas de fallecimientos, aunque la noticia no ha llegado a los canales de TV o los diarios chinos, fuertemente controlados por el Estado.Sin embargo, autoridades ya habían admitido este mes que esas estadísticas ya no reflejaban la inédita ola de contagios que golpea a China desde que el 7 de diciembre se relajaran la medidas sanitarias, las más estrictas del mundo, luego de una ola de protestas el mes pasado.Antes, las pruebas PCR, que eran casi obligatorias, permitían seguir con fiabilidad de la tendencia de la epidemia.Ahora, en virtud de una modificación adoptada por el Gobierno luego de las protestas, las personas contagiadas se hacen pruebas en casa y habitualmente no reportan los resultados a las autoridades, lo que impide tener cifras fiables.indicó la Comisión Nacional de Salud, que funciona como un ministerio, en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.El ente agregó que ahora el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicará informaciones sobre la epidemia, orientados a tener referencias y a la investigación, pero sin precisar qué datos ni con qué frecuencia.Otra controversia que desacreditó las estadísticas oficiales es unaDesde que se levantaron las restricciones, las autoridades chinas solo han notificado de manera oficial seis muertes por Covid-19.Sin embargo,Hoy, la gran metrópoli de Cantón, en el sur de China, con una población de 19 millones de habitantes, anunció el aplazamiento para "después del 10 de enero" de las ceremonias funerarias."Si se decide (por parte de las familias) no organizar una ceremonia de despedida, entonces el cuerpo podrá ser incinerado directamente como en tiempos normales", precisó la autoridad de la ciudad en una nota.Una versión anterior del comunicado invocaba "un importante volumen de actividad reciente" para justificar la medida. Sin embargo, posteriormente, se retiró la mención, ya que las autoridades desean dar la imagen de una situación bajo control.Algunos gobiernos locales comenzaron a presentar estimaciones de la amplitud de la epidemia.Las autoridades sanitarias de Zhejiang, en el este de China, al sur de Shanghái, señalaron que el número de contagios diarios superaban ahora la barrera del millón en esta provincia, de unos 65 millones de personas.En Qingdao, una ciudad de 10 millones de habitantes del este del país, se registraron medio millón de contagios diarios esta semana, según un encargado municipal de salud citado por la prensa oficial.En Beijing, autoridades de salud notificaron ayer "un gran número de personas contagiadas" y pidieron "hacer todo lo posible" para mejorar la situación y reducir la tasa de mortalidad.