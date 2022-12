Para Ferrarresi, los fallos de la Corte "son políticos y requieren una respuesta política"

Ferraresi aseguró que el candidato en el 2023 debe ser "uno de los nuestros, con convicciones, que mantenga el espíritu de representar lo que hay que representar". (Foto Eva Cabrera)

El intendente de Avellaneda y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat,, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que restituye coparticipación a la ciudad de Buenos Aires es "político" y que debe tener "respuesta política", y señaló que la vicepresidenta Cristina Fernández "siempre pone blanco sobre negro en cuanto al presente y genera un discurso hacia el futuro".sostuvo Ferraresi, en una entrevista con Télam, sobre la resolución del máximo tribunal que dispuso que el Gobierno nacional le destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad.En cuanto a lo electoral, el jefe comunal de Avellaneda afirmó que si la vicepresidenta Cristina Fernández "tiene que ser candidata tendrá que ser candidata, porque lo importante es que en 2023 el Frente de Todos (FdT) siga siendo gobierno".Ferraresi compartirá este martes a las 19 un acto con Fernández de Kirchner en Avellaneda, en ocasión de la inauguración del, una oportunidad para la que se espera un nuevo discurso de la vicepresidenta con definiciones políticas.--Cristina siempre tiene un alto nivel de discurso político, conceptualmente, y es lógico, porque pone blanco sobre negro en cuanto al presente, y además genera un discurso hacia el futuro.- Depende. Construir desde lo político es lo que Cristina más reclama. Ella dijo 'Voy a hacer lo que tenga que hacer' y cuando llegue el momento se verá. Sí es importante, pero no fundamental, no definitorio. Sí que el espacio contenga las medidas de Gobierno a los que nos toque gobernar. Y así, los candidatos tendrán que estar a la altura de toma de decisiones. Por eso habrá un debate interno del FdT en los próximos meses., porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno.-El candidato nacional tiene que contener el proceder ideológico del FdT. No importa el nombre. El candidato que esté preparado para pelear ideológicamente siempre está bien. c-El debate provincia de Buenos Aires es ordenar con una primaria. El gobernador Axel Kicillof es el mejor exponente. Esas PASO hay que trabajarlas, con todos los espacios, de manera ordenada. Algunas provincias lo resolvieron desdoblando elecciones. En Buenos Aires hay que ordenar para determinar el mecanismo el año próximo. Yo iré de candidato a intendente de Avellaneda.-No son fallos judiciales, son fallos políticos. Y requieren respuestas políticas. Ya cuando el presidente Alberto Fernández determinó, a través del Decreto 690/2020, que Internet, la conectividad, era esencial, la Corte falló en contra. Quedó claro, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, que (Héctor) Magnetto (director Ejecutivo del Grupo Clarín) y la Corte van en sintonía. Y la primera aparición sin vergüenza fue en la mansión (en Lago Escondido) de (el magnate británico Joe) Lewis (adonde viajaron jueces, funcionarios y miembros del Grupo Clarín).En la misma sintonía fue el fallo político a (Horacio) Rodríguez Larreta, para que pueda hacer su campaña política. Larreta está alineado a grupos económicos, los empresarios lo apoyaron en esta causa y los medios hegemónicos también. Es un fallo que pretende recortar las jurisdicciones. Pero daremos pelea.-Depende en qué lugar. Yo como ministro vi dos regiones, la metropolitana y el resto de la Argentina. Y en esta última se valora el gran nivel aceptación por parte de la gente a los gobernadores e intendentes. No se han podido concretar las expectativas en cuanto a salarios en relación a los precios, pero en 60 días se comenzaron a ver números que empiezan a tener un saldo positivo.-Estaba definida hace más de un mes en la idea de inaugurar este polideportivo, que más allá de la infraestructura deportiva impresionante, tiene el concepto de ponerle nombres a los lugares. Así, la cancha de césped sintético tendrá el nombre de alguien que fue concejal de Villa Corina y de este club de barrio, 'Beto 'Rodríguez (por Ángel Alberto Rodríguez).El estadio de multideportes llevará el nombre del "Ruso" (Miguel) Molnar, que jugó en la primera de Argentinos Juniors con Maradona (entre 1979 y 1980); el Natatorio el de Osvaldo Portas, nadador desaparecido (el 15 de agosto de 1977); el Centro de Deportes de Contacto el de Pascual Pérez (boxeador que fue oro olímpico en Londres 1948 y campeón mundial entre 1954 y 1960); y el microestadio de futsal el del "Negro" Héctor Enrique (campeón mundial en 1986), por su historia futbolística y por su posicionamiento con respecto al presente y a su procedencia.