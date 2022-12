Las empresas argentinas duplicaron el uso de herramientas de Big Data.

En 2022 las empresas argentinas que ofrecen servicios tecnológicos duplicaron el uso de análisis de datos con Big Data, una herramienta que facilita la toma de decisiones para hacer más rentable los negocios.En los últimos años,Debido a esto cada vez son más las compañías que invierten en Big Data para desarrollar sus estrategias de venta y marketing.(Caece), dijo a Télam queEl crecimiento en el uso de esta herramienta por parte de las empresas quedó reflejado en un informe elaborado por el Observatorio de la Caece: en 2022 el 22% de las compañías que no pertenecen al rubro tecnológico comenzaron a emplear Big Data para definir sus estrategias de negocios, contra el 11% registrado en 2021.Este relevamiento realizado por la casa de altos estudiosEste indicador no solo tiene en cuenta la cantidad de herramientas tecnológicas con las que cuenta una empresa sino también cómo las emplea para sus actividades económicas y organizativas.En los orígenes esta herramienta comenzó a ser empleada en "empresas de consumo masivo o supermercados, para tomar decisiones y a la vez, diseñar productos a partir de la información obtenida", señala Pirovano., "provocando que la actividad empresarial tenga como base mayores posibilidades de éxito, por tratarse de procesos enormes de datos digitalizados, y automatizados", precisó el especialista.Según Pirovano, las empresas que utilizanEl crecimiento del Big Data por parte de las empresas"Trabajamos con dos tipos de proyectos: la implementación de tableros puntuales para analizar diversos aspectos de negocio que se quiera optimizar, mientras que también democratizamos los datos en las organizaciones",Bogliotti advirtió que, por lo que, "es necesario un observador que interprete desde una mirada analítica, ofreciendo un contexto para entenderlo. Ahí es donde estos datos se convierten en información".De este modo,por ejemplo un tablero de control de gestión que permita ofrecer un panorama completo de la producción de una empresa produce, posibles inversiones, entre otros beneficios.A esto comenzó a sumarse en los últimos tiempo la posibilidad de disponibilizar los datos de la empresa, lo que permite "democratizar" la información dentro de la misma compañía., de manera que esa información sea accesible internamente sin tener que buscar a algún experto."El usuario de negocio no se conforma con un tablero que permita tomar decisiones sino que las mismas empresas tienen interés en aprender a interpretar estos datos por su cuenta, sobre todo cuando se trata de información sensible", dijo Bogliotti.Esta "democratización" permite que los equipos de una organización, sea cual sea su nivel de conocimiento técnico, pueda analizar los datos, conocer el comportamiento de los clientes e impulsar estrategias para la toma de decisiones.