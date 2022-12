Se suman las críticas al fallo de la Corte sobre coparticipación que beneficia a CABA

Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.

Claro favoritismo por la oposición

Preocupación

El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman afirmó que la oposición y la Corte Suprema de Justicia buscan aplicar una "fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas" y acusó al máximo tribunal de "jugar políticamente" por el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipables. El presidente del Partido Solidario (PSOL) bonaerense, Carlos Grande y un comunicado de la La CAME (Confederación Argentina de la Mediana empresa) se pronunciaron en el mismo sentido., después de haber quedado expuestos de que no son una Justicia independiente"."Es importante que tratemos de conectar los hechos y ver cuál es la película. Estamos en un país en donde casi matan a la vicepresidenta (Cristina Fernández), la condenan y prácticamente la llevan a una situación de virtual proscripción", expresó el legislador en diálogo con El Destape Radio.Para Hagman," e indicó que "la discusión en Argentina es si vamos a un país democrático o un país de mafias".Respecto a la última sesión fallida por falta de quórum, Hagman señaló que el "Congreso no funciona por una decisión política de la oposición", y recordó que "había pasado lo mismo hace dos semanas" cuando Juntos por el Cambio (JxC) "bloqueó la sesión en la que se iba a aprobar la nómina de integrantes de la Cámara baja para el Consejo de la Magistratura".El legislador planteó que la oposición y la Corte Suprema de Justicia buscan aplicar una "fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas".En cuanto al orden interno de FdT, Hagman señaló que "dentro de la coalición cada uno representa ideas y sectores distintos", y analizó que "hoy tenemos una economía más grande que la de 2019 y todavía tenemos algunos puntos de pobreza por encima".que dispuso que el Gobierno nacional le destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires "y los sectores de privilegio"."La Corte Suprema reconfigura los pilares básicos de la democracia y el federalismo al restablecer la distribución de los fondos coparticipables que la Nación había dispuesto en 2020”, sostuvo Grande en un comunicado.Recordó que "en aquel momento, los dos legisladores nacionales del PSOL, Carlos Heller y Eduardo Fernández, acompañaron con su voto positivo el proyecto para revertir la excesiva transferencia de recursos a la CABA".“Todos los argentinos, incluidos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, aportamos desde 2016 un plus de dinero a la Ciudad por un decreto del expresidente Mauricio Macri. Cedimos así parte de nuestra riqueza y de nuestros tributos, sólo porque el Gobierno anterior pertenecía al mismo signo político y exhibía similar ideología neoliberal que el de CABA”, destacó.Precisó luego que “durante más de tres años el distrito más rico del país se benefició con un porcentaje extra en la coparticipación federal de impuestos, que pasó de 1,4% a 3,75%, con el argumento del traslado de la policía. Aunque luego se redujo esa transferencia al 3,5%, está claro que esa decisión se tomó en perjuicio de más de 44 millones de habitantes del resto del país”."Concretamente, se le transfirieron a CABA en poco más de tres años $ 126.000 millones, cuando la suma correcta hubiera sido de $ 40.000 millones", dijo.En ese marco, Grande remarcó que los recursos recuperados por la Nación en el último bienio, y que ahora ordena revertir la Corte, “permitieron -en todo el país- reforzar partidas para salud, servicios sociales, infraestructura (obras viales, sanitarias, hídricas, planes de vivienda), educación, seguridad y para otorgar incentivos a la producción, sostener y generar empleos”.El presidente del PSOL bonaerense rechazó “esta nueva decisión de un tribunal cada vez más alineado con la oposición, contraria a las provincias y de sesgo golpista”, además de ser de cumplimiento “imposible”, porque significaría trasladarle a la Ciudad $ 180.000 millones extra durante 2023.La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su "preocupación" por la situación generada por "las implicancias del fallo" de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipablesy señaló que "la Coparticipación Federal, como sistema de rango constitucional, coordina la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"."Con el convencimiento que se deben respetar las instituciones republicanas y la Constitución Nacional, CAME aboga por un entendimiento entre las partes que permita solucionar las diferencias" y "teniendo en consideración el respeto a las decisiones judiciales, así como de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación", añadió el escrito.Para la CAME, "como institución gremial empresaria federal, llama a la responsabilidad de la dirigencia política para encontrar una solución del conflicto cuyas derivaciones, más allá de cuestiones políticas, repercutirá directamente sobre la población argentina"."Desde la entidad, se expresa la imperiosa necesidad de establecer un mecanismo de distribución de recursos equitativos para todas las provincias del territorio nacional", concluyó la misiva.