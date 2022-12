Al menos seis muertos al caer un micro a un río en Galicia

ACTUALIZACIÓN: localizan o oitavo membro da pasaxe do autocar accidentado en #CerdedoCotobade.



Por tanto, 6 falecidos e 2 feridos.



Os equipos de emerxencias confirman que foron rescatadas todas as persoas que estaban desaparecidas.



Así, moitos comezan a retirarse do punto. pic.twitter.com/lp4auCl5jd